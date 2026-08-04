La Bolsa de Cereales de Entre Ríos proyectó una intención de siembra de maíz de 570.000 hectáreas para la campaña 2026/27, lo que representaría un incremento interanual del 3% respecto al ciclo anterior, en un contexto climático favorable asociado al fenómeno El Niño.
El SIBER proyectó una mayor intención de siembra de maíz y destacó el buen estado del trigo en Entre Ríos
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER), a través del SIBER, difundió su informe semanal, que reflejó un escenario favorable para los cultivos de invierno y buenas perspectivas para la próxima campaña de maíz, en un contexto climático marcado por la influencia del fenómeno El Niño.
Además, destacó el buen estado del trigo, con el 99% de los lotes en condición buena o muy buena, y advirtió sobre la necesidad de intensificar el monitoreo sanitario ante el exceso de humedad previsto para las próximas semanas.
Relevamiento
Según el relevamiento realizado entre semilleros, la intención de siembra de maíz para el ciclo agrícola 2026/27 alcanzaría las 570.000 hectáreas, lo que representa un incremento interanual del 3%, equivalente a unas 14.950 hectáreas más que en la campaña anterior.
Desde el SIBER señalaron que la recuperación del cultivo se consolidó tras la fuerte retracción registrada durante la campaña 2024/25, cuando la incidencia de la chicharrita provocó una importante caída del área sembrada. Con una menor presión del insecto y un contexto climático más favorable, el cereal retoma su tendencia histórica de expansión.
El informe también remarcó que el pronóstico de un evento El Niño constituye un escenario favorable para el maíz en Entre Ríos. En ese sentido, señaló que "este fenómeno suele incrementar las precipitaciones durante el período crítico del cultivo (noviembre-enero), cuando habitualmente la demanda atmosférica de agua supera la oferta de lluvias, generando déficits hídricos que limitan el rendimiento".
Asimismo, indicó que "en años con eventos El Niño, el rendimiento promedio provincial del maíz alcanza aproximadamente 7.200 kg/ha" y que, “si se concreta la proyección de 570.000 hectáreas y se considera que 10.000 hectáreas se destinarán al consumo animal directo, la producción provincial se ubicaría en torno a 4.032.000 toneladas”.
Trigo
En cuanto al trigo, el informe indicó que finalizó la siembra y que la superficie proyectada es de 600.000 hectáreas, un 18% inferior a la campaña pasada. No obstante, el estado del cultivo es altamente favorable: el 99% del área presenta una condición entre buena y muy buena, superando incluso el promedio registrado en los últimos cinco años para esta época.
Los lotes más tempranos transitan entre pleno macollaje y primer nudo, mientras que las siembras más recientes se encuentran entre tres hojas e inicio de macollaje. Además, la encuesta varietal realizada por el SIBER mostró una marcada preferencia por materiales de ciclo intermedio, encabezados por DM Catalpa, que concentra el 42% de la superficie relevada.
Humedad favorable, pero con monitoreo sanitario
Por otra parte, la Bolsa informó que las reservas de humedad continúan siendo “satisfactorias en toda la provincia” e incluso podrían pasar temporalmente a niveles excesivos tras las lluvias previstas. En ese contexto, recomendó reforzar el monitoreo sanitario.
Asimismo, el organismo advirtió que el comportamiento del Río Uruguay y la persistencia de lluvias en el sur de Brasil constituyen señales compatibles con un patrón climático influenciado por El Niño.