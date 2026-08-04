Agricultura

El SIBER proyectó una mayor intención de siembra de maíz y destacó el buen estado del trigo en Entre Ríos

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER), a través del SIBER, difundió su informe semanal, que reflejó un escenario favorable para los cultivos de invierno y buenas perspectivas para la próxima campaña de maíz, en un contexto climático marcado por la influencia del fenómeno El Niño.