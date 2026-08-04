Santa Fe volverá a convertirse en un punto de encuentro para los profesionales vinculados al sector agropecuario.
Santa Fe será sede de las II Jornadas Agropecuarias Binacionales para profesionales de Ciencias Económicas
La capital provincial recibirá el próximo 4 de septiembre las II Jornadas Agropecuarias Binacionales. El encuentro reunirá a especialistas de Argentina y Uruguay para analizar los desafíos económicos, tributarios, tecnológicos y de gestión que enfrenta el sector agropecuario, con una propuesta dirigida especialmente a profesionales en Ciencias Económicas.
El próximo 4 de septiembre se desarrollarán las II Jornadas Agropecuarias Binacionales, un espacio de capacitación organizado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe – Cámara Primera y el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.
La actividad, que tendrá lugar en la sede del Consejo Profesional, en San Lorenzo 1849, marcará además el regreso pleno a la modalidad presencial, una decisión que los organizadores consideran clave para recuperar el intercambio directo entre colegas.
El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe – Cámara Primera y del Consejo Superior, Hernán Perotti, destacó que esta edición representa un nuevo paso en la consolidación de un trabajo conjunto entre instituciones de ambos países.
"Es la segunda vez que se realizan con carácter binacional, aunque las jornadas nacionales ya llegan a su decimocuarta edición. Este formato fortalece el intercambio entre profesionales argentinos y uruguayos", explicó en diálogo con El Litoral.
Una agenda compartida entre dos países
Perotti señaló que Argentina y Uruguay comparten numerosas características productivas, aunque presentan diferencias en materia económica y tributaria que enriquecen el análisis comparado.
"Desde lo productivo existen muchas similitudes, pero las distintas políticas económicas y tributarias permiten analizar cómo responde cada país frente a los mismos desafíos", sostuvo.
En ese sentido, remarcó que existen problemáticas comunes que atraviesan a toda la región. "El comportamiento de los mercados internacionales o el impacto de las nuevas tecnologías afectan por igual a ambos países. Justamente por eso la mirada conjunta aporta mucho valor", indicó.
También recordó que los vínculos entre ambos sistemas productivos son permanentes, ya que numerosos productores desarrollan actividades a ambos lados del Río de la Plata, situación que obliga a los asesores a trabajar coordinadamente con colegas de los dos países.
Una de las conferencias económicas de la jornada, adelantó, abordará precisamente las perspectivas de Argentina y Uruguay de manera integrada.
Una propuesta pensada para profesionales
Aunque el eje del encuentro es el sector agropecuario, Perotti aclaró que las jornadas no están orientadas directamente a productores rurales sino a quienes asesoran técnicamente a las empresas.
"El público destinatario son contadores, economistas, administradores y profesionales de las Ciencias Económicas. Todos los contenidos están pensados desde una mirada profesional", explicó.
Durante la jornada se abordarán temas vinculados con administración, economía, tributación, contabilidad, innovación tecnológica y gestión financiera, además de una mesa redonda con representantes del sector productivo, gremial y político para debatir temas de actualidad.
La modalidad será intensiva, concentrando todas las actividades en una única jornada presencial.
Tecnología e inteligencia artificial
Consultado sobre los cambios que atraviesa el agro, Perotti consideró indispensable que los profesionales comprendan en profundidad el funcionamiento del negocio agropecuario para brindar un asesoramiento de calidad.
"Conocer el negocio es fundamental para poder ofrecer un asesoramiento tributario, financiero, administrativo y económico realmente útil", afirmó.
En ese proceso, destacó el creciente protagonismo de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para la profesión.
"La inteligencia artificial potencia enormemente las posibilidades de asesoramiento. Permite analizar datos con mayor eficacia y eficiencia, brindando un servicio con mucho más valor agregado", señaló.
Otro de los aspectos que los organizadores decidieron recuperar es la presencialidad. Tras varios años en los que la pandemia obligó a modificar la modalidad de los encuentros, las jornadas volverán a desarrollarse íntegramente de manera presencial.
"Queremos generar espacios de encuentro y fortalecer los vínculos personales entre colegas. La capacitación es importante, pero también lo es la posibilidad de intercambiar experiencias cara a cara", sostuvo Perotti.
Fortalecer el rol del profesional
Para el presidente del Consejo Profesional, las jornadas también buscan poner en valor el papel que cumplen los profesionales de Ciencias Económicas dentro de la actividad agropecuaria.
"Los profesionales son aliados estratégicos del desarrollo de los negocios. Acompañan permanentemente a las empresas y ayudan a mejorar la competitividad del sector", afirmó.
Perotti, quien asumió la presidencia del Consejo Superior el pasado 3 de julio, señaló además que su gestión buscará fortalecer la capacitación permanente, defender el ejercicio legal de la profesión, promover una práctica ética y mantener una institución cercana a los matriculados.
"Tenemos un muy buen equipo de trabajo y queremos seguir consolidando una gestión participativa, cercana y comprometida con la formación profesional", expresó. Finalmente, extendió la invitación a profesionales de todo el país para participar de las jornadas.
"Esperamos contar con colegas de distintas provincias. Creemos que será un espacio muy útil para actualizar conocimientos, compartir experiencias y volver a encontrarnos personalmente."
Las II Jornadas Agropecuarias Binacionales tendrán un arancel de inscripción accesible y toda la información sobre el programa, los disertantes y las modalidades de inscripción puede consultarse en el sitio oficial del encuentro: https://jornadasagropecuarias.org.ar/