El intercambio regional como eje del encuentro

Santa Fe será sede de las II Jornadas Agropecuarias Binacionales para profesionales de Ciencias Económicas

La capital provincial recibirá el próximo 4 de septiembre las II Jornadas Agropecuarias Binacionales. El encuentro reunirá a especialistas de Argentina y Uruguay para analizar los desafíos económicos, tributarios, tecnológicos y de gestión que enfrenta el sector agropecuario, con una propuesta dirigida especialmente a profesionales en Ciencias Económicas.