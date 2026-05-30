El mes de junio no es uno más para los profesionales de las Ciencias Económicas. Bajo el lema "Ayer, hoy y siempre, cerca de tu crecimiento profesional", el Consejo, la Caja de Seguridad Social (CSS), el Colegio de Graduados (CGCE), el Departamento de Servicios Sociales (DSS), la Asociación de Graduados del Norte Santafesino y la Asociación de Graduados del Centro Oeste Santafesino, se unen para saludar a sus graduados el próximo 2 de junio, una fecha que invita a poner en valor tres pilares institucionales: la toma de decisiones estratégicas, la capacidad de análisis y la transformación profesional.
El Consejo Profesional continúa con su calendario de actividades
En el marco del Día del Graduado, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas Cámara Primera reafirma su compromiso con la actualización técnica, el resguardo del ejercicio legal y la integración de sus matriculados.
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En virtud de esta fecha, el próximo sábado 6 de junio las Instituciones celebrarán, en un acto conmemorativo, las Bodas de Oro y Plata y la bienvenida a los jóvenes profesionales.
En este contexto de permanente actividad, el Consejo presentó una ambiciosa agenda para el mes de junio que combina el servicio a la comunidad, herramientas exclusivas para el matriculado, capacitación y propuestas de integración deportiva y cultural.
De esta manera, la Institución hace hincapié en un mensaje al contribuyente en el que le recuerda la proximidad de los vencimientos de ganancias y bienes personales, recalcando que es de vital importancia comprobar si el profesional designado está matriculado y habilitado para ejercer. Una verificación que puede simplemente corroborarse en la página de la Institución, en un apartado abierto a la comunidad. Esta campaña, que se desarrolla desde hace años, busca concientizar sobre el valor legal del asesoramiento matriculado para prevenir contingencias.
Además, la Institución presenta su agenda mensual de capacitación para distintas temáticas de vital importancia para la actualización profesional y que puede consultarse aquí también.
Cabe destacar que el Consejo mantiene vigente, en el plano técnico, un acceso exclusivo en su sitio web al contenido de la Norma Unificada de Auditoría (NUA / RT 54) al alcance de todos los profesionales matriculados.
Por otra parte, la institución ya proyecta su inserción regional con la organización de las II Jornadas Agropecuarias Binacionales (Argentina - Uruguay), que se desarrollarán el próximo 4 de septiembre de manera presencial en la sede institucional, coorganizadas por la Federación de Consejos.
La cultura también tiene su espacio, y en este sentido, el Consejo continúa incentivando la cultura. En el marco del reconocido Ciclo Cultural 2026 propone la presentación de la artista local Andrea Eletti y reconocidos músicos. Dicho evento se desarrollará el próximo jueves 18 de junio a las 20,30 horas en el Auditorio de la Institución, sito en San Lorenzo 1845.
Asimismo, el Consejo invita a participar de "Viernes Diferentes. Gala de los 70", un espacio diseñado para compartir un momento distendido. El mismo es organizado por la Comisión de Eventos Sociales y Culturales del CGCE y se llevará a cabo el viernes 12 de junio desde las 20:00 horas.
Para agendar, la institución propone la participación en el “XX Encuentro Deportivo Nacional en Salta”, a desarrollarse desde el 28 al 31 de octubre en Salta. Estas jornadas combinan deporte, integración y camaradería y quienes estén interesados pueden solicitar informes e inscribirse en el Consejo de lunes a viernes de 7 a 15 hs.
Con esta nutrida agenda, las Instituciones en Ciencias Económicas no solo celebran su día consolidando un espacio de referencia técnica, sino que reafirman su rol activo en la comunidad, tendiendo puentes entre la excelencia profesional, el cumplimiento ciudadano y el desarrollo estratégico de la región. Para conocer más detalles sobre el cronograma de junio, aranceles e inscripciones, los interesados pueden ingresar a su sitio web oficial miconsejo.org.ar o seguir las redes sociales de las instituciones.