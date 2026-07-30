Novedades del CPCE

Las II Jornadas Agropecuarias Binacionales tienen las inscripciones abiertas con una destacada propuesta

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe -Cámara Primera- se prepara para ser anfitrión, por segunda vez, de un encuentro binacional sobre el rol de los profesionales en el sector agropecuario. Además, la institución dio a conocer novedades en servicios de salud, seguridad digital y propuestas culturales.