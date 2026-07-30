El próximo 4 de septiembre de 2026, la ciudad de Santa Fe se convertirá en el centro del debate sobre el futuro del agro con la realización de las II Jornadas Agropecuarias Binacionales (XIV Argentina - X Uruguay).
Las II Jornadas Agropecuarias Binacionales tienen las inscripciones abiertas con una destacada propuesta
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe -Cámara Primera- se prepara para ser anfitrión, por segunda vez, de un encuentro binacional sobre el rol de los profesionales en el sector agropecuario. Además, la institución dio a conocer novedades en servicios de salud, seguridad digital y propuestas culturales.
contenido patrocinado
El evento, que se desarrollará bajo el lema "Innovación que cosecha resultados: el valor de la profesión en el agro”, se realizará de manera presencial en la sede central del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE), ubicada en San Lorenzo 1849 de nuestra ciudad.
Las jornadas están organizadas de forma conjunta por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y el CPCE -Cámara Primera-, con la invitación del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU).
Especialistas de la región se reunirán para abordar los principales desafíos económicos, tributarios y de gestión que afronta la actividad agrícola-ganadera en la actualidad.
Estas jornadas constituyen un espacio de intercambio técnico e institucional que fortalece el ejercicio profesional en un sector clave para la economía nacional. La convocatoria está abierta para que participen los profesionales de la región con un arancel accesible para quienes deseen asistir.
Los interesados pueden consultar el programa, disertantes y demás información, ingresando al sitio oficial del evento (www.jornadasagropecuarias.org.ar).
En otro orden, el CPCE emitió una advertencia de ciberseguridad para todos los matriculados.
Desde la institución aclararon que no se están realizando campañas de actualización de datos por teléfono, redes sociales ni correo electrónico, e instaron a no abrir enlaces sospechosos. Asimismo, se recuerda que cualquier gestión sobre los datos personales se realiza de manera exclusiva a través del Software Profesional.
Por otra parte, el Departamento de Servicios Sociales (DSS) destaca la oferta de prestaciones disponibles para sus matriculados. Entre los beneficios se encuentran la puesta en marcha del Servicio de Telemedicina para consultas virtuales y la continuidad del programa Control Médico Integral, una propuesta de chequeo preventivo sin costo adicional que se efectúa en una sola jornada en sanatorios adheridos.
Un espacio destacado lo ocupa el Ciclo Cultural 2026, que contará con la presentación del grupo Voxa Ensamble Góspel, quienes brindarán un concierto el jueves 27 de agosto a las 20:30 en el auditorio de la institución en San Lorenzo 1849 con entrada libre y gratuita.
Asimismo, el Consejo mantiene abiertas las inscripciones para las diversas actividades académicas y talleres programados para el mes de agosto. Para conocer la oferta completa de cursos y participar de ellos, consulte la agenda detallada en nuestro sitio web.
Los meses por venir son de múltiples propuestas, afirman desde el CPCE por lo que convocan a los profesionales a ser parte de este nutrido cronograma pensado para la actualización, servicio y el desarrollo profesional de quienes forman parte de las ciencias económicas.