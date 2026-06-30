El ejercicio profesional de las Ciencias Económicas trasciende el escritorio, las normativas fiscales y los balances contables. Hoy, la práctica de la profesión exige una mirada integral que combine la alta formación técnica con la calidad de vida y los espacios de pertenencia.
El Consejo Profesional continúa con su calendario de actividades
Herramientas virtuales para el cuidado de la salud, actualización técnica en clave regional junto a Uruguay y espacios para disfrutar y compartir en comunidad, marcan el pulso de la actividad institucional de los profesionales en Ciencias Económicas
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Bajo esa premisa, el Consejo Profesional continúa impulsando una agenda que articula capacitación, innovación en salud, integración regional y momentos de encuentro para sus matriculados.
Uniendo países, el agro se debate en clave binacional
El principal evento de la agenda técnica será el próximo 4 de septiembre, con la realización de las Jornadas Agropecuarias 2026.
En un contexto económico donde los mercados regionales exigen lecturas transversales, este encuentro volverá a reunir a especialistas en una nueva edición que se destaca por su carácter binacional, fruto de una alianza estratégica entre las instituciones locales y el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.
Estas Jornadas se consolidan como un espacio de intercambio para analizar las perspectivas del sector agropecuario en ambos lados del Río de la Plata.
En una provincia con un ADN marcadamente agroexportador como Santa Fe, la posibilidad de debatir normativas fiscales, gestión de riesgos y tendencias de negocio junto a especialistas uruguayos busca fortalecer la calidad del asesoramiento que reciben los productores locales en una coyuntura de permanente transformación.
Se realizarán en modalidad presencial y toda la información sobre el programa, los disertantes y las inscripciones estará disponibles en el sitio web https://jornadasagropecuarias.org.ar/
La digitalización del bienestar: la salud a un clic
El Departamento de Servicios Sociales ha consolidado su Servicio de Telemedicina, como una solución que responde a la necesidad de optimizar el tiempo de los profesionales.
Esta herramienta funciona como un puente virtual para consultas de atención primaria y seguimiento médico, permitiendo a los afiliados interactuar con profesionales de la salud sin necesidad de traslados ni esperas prolongadas.
La iniciativa refleja una tendencia cada vez más afianzada: la tecnología puesta al servicio de acortar distancias y hacer más eficiente y accesible la atención médica.
El DSS invita a conocer más sobre este servicio y a utilizarlo cuando sea necesario.
En vacaciones de invierno, la propuesta es volver a encontrarse en familia: el valor de "disfrutar juntos"
No todo es trabajo, productividad y actualización. La agenda demuestra que la identidad profesional también se construye en los momentos de pausa.
El Ciclo Cultural continúa instalándose como un espacio de apertura a la comunidad y expresión artística dentro de la propia institución, mientras que los “Viernes Diferentes” también forman parte de la agenda de esparcimiento.
La invitación es a disfrutar el 8 de julio a las 16.30 horas del espectáculo “Amor Estrellado”, pensado para todas las edades, que tendrá lugar en el Auditorio con entrada libre y gratuita, abierto a la comunidad.
Cabe recordar que el mismo cuenta con el auspicio del Banco Bica que lo hace posible estos encuentros artísticos año tras año.
En tanto, la propuesta de los Viernes Diferentes, organizada por la Comisión de Eventos Sociales del Colegio de Graduados, destaca en su agenda la jornada del 17 de julio y promete una tarde de magia desde la hora 16, pensada también para disfrutar en familia, con entrada libre y gratuita.
La agenda actual de los profesionales en Ciencias Económicas en Santa Fe ofrece una amplia variedad de actividades institucionales y de capacitación, pero también pone el foco en la salud, la previsión social y el área cultural, manteniendo una propuesta equilibrada para brindar a los matriculados todo lo que necesitan.
Estamos en constante movimiento, pero la invitación es a recorrer esta oferta académica y cultural para que los profesionales puedan hacer suya aquella que sea de su interés.
Con las puertas abiertas y propuestas en todos los ámbitos, las instituciones buscan fortalecer su cercanía y ser un vínculo entre lo cotidiano, lo urgente, lo importante y lo necesario.