Tecnología, exportación y eficiencia

La alfalfa impulsa un nuevo modelo forrajero y abre oportunidades para la ganadería

El crecimiento de la alfalfa como base de la alimentación animal está modificando las estrategias de conservación de forrajes y acelerando la incorporación de nuevas tecnologías. Desde Yomel sostienen que la demanda de sistemas más eficientes, el auge de las exportaciones y la necesidad de reducir el riesgo climático están redefiniendo las inversiones del sector ganadero.