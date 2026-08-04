En la capital provincial

La Sociedad Rural de Santa Fe reunirá tecnología, inteligencia artificial, ganadería y clima en una jornada para productores

El próximo lunes 10 de agosto, la Sociedad Rural de Santa Fe realizará la jornada "Nuevas tecnologías ganaderas y un clima incierto", un encuentro abierto al público que abordará el uso de caravanas electrónicas, drones, inteligencia artificial y las perspectivas climáticas para la próxima campaña.