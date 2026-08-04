La Sociedad Rural de Santa Fe organizará el próximo lunes 10 de agosto la jornada "Nuevas tecnologías ganaderas y un clima incierto", que tendrá lugar desde las 8.30 en el Nuevo Salón Colonial, ubicado en Bv. Pellegrini 3300. La propuesta reunirá a especialistas en tecnología, inteligencia artificial y clima con el objetivo de acercar herramientas para una producción ganadera más eficiente.
La Sociedad Rural de Santa Fe reunirá tecnología, inteligencia artificial, ganadería y clima en una jornada para productores
El próximo lunes 10 de agosto, la Sociedad Rural de Santa Fe realizará la jornada "Nuevas tecnologías ganaderas y un clima incierto", un encuentro abierto al público que abordará el uso de caravanas electrónicas, drones, inteligencia artificial y las perspectivas climáticas para la próxima campaña.
La propuesta reunirá a especialistas en tecnología, inteligencia artificial y clima con el objetivo de acercar herramientas para una producción ganadera más eficiente.
En diálogo con Campolitoral, el secretario de la entidad, Juan Carlos Pujato, explicó que la iniciativa surgió a partir de los cambios tecnológicos que atraviesa el sector, especialmente con la implementación obligatoria de la caravana electrónica.
"La idea nuestra es estar a la altura y tratar siempre de ponernos en el lugar de nuestras bases, que son nuestros productores. Queremos acercarles las tecnologías que hoy se están desarrollando para utilizar los datos que brindan las caravanas electrónicas y hacer más eficiente la producción", señaló.
Pujato sostuvo que muchos productores incorporaron la tecnología por exigencia normativa, pero aún desconocen gran parte de sus aplicaciones.
"La herramienta hoy existe y muchas veces el productor utiliza el 1% de la capacidad que tiene. La idea es generar un ámbito donde los productores se capaciten y se lleven algo más de la compra obligada que tuvieron que hacer", afirmó el dirigente.
Tecnología aplicada a la ganadería
Uno de los ejes centrales de la jornada será la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar la gestión ganadera. En ese marco, el ingeniero agrónomo Federico Mayer, integrante del Club AgTech, brindará una charla sobre el impacto de la inteligencia artificial en el agro.
Para Pujato, la inteligencia artificial marcará un antes y un después en el sector. "Sabemos que va a definir el futuro en varios rubros. Es como una revolución industrial: va a cambiar la forma de trabajar y la forma de relacionarnos", afirmó.
El dirigente explicó que la obligatoriedad de las caravanas electrónicas impulsó a muchos productores a incorporar una tecnología que todavía no aprovechan en toda su dimensión. En ese sentido, indicó que el objetivo de la jornada es mostrar cómo la información que generan estos dispositivos, combinada con herramientas de inteligencia artificial, puede utilizarse para mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia de los sistemas productivos.
Además, destacó el potencial de los drones aplicados a la ganadería.
"Hoy existen programas que, mediante drones e inteligencia artificial, detectan el movimiento de la hacienda, identifican el tipo de animales, estiman su peso y, con cámaras infrarrojas, incluso pueden localizar animales debajo de algún tapiz vegetal. Es una herramienta muy válida para la ganadería de la provincia, que muchas veces se hace sobre montes e islas", explicó el secretario.
Pujato remarcó que la jornada está destinada no sólo a quienes ya utilizan estas herramientas, sino también a productores que aún desconocen sus posibilidades.
"Muchos ya cuentan con caravanas electrónicas y bastones de lectura, pero utilizan apenas una pequeña parte de su potencial. La idea es que puedan aprender a aprovechar esos datos para simplificar tareas, como la confección de documentos de tránsito, y mejorar la gestión de sus rodeos", sostuvo el secretario de la SRSF.
El clima, otro de los temas centrales
Otro de los ejes de la jornada será el análisis del escenario climático de cara a la próxima campaña. La licenciada Stella Carballo brindará una disertación sobre las perspectivas de El Niño y su posible impacto en la producción agropecuaria.
Pujato explicó que la inclusión de este tema responde a la importancia que hoy tiene el riesgo climático para el sector.
"Es un tema que tiene mucha trascendencia. Todos están anunciando un escenario Niño y por eso convocamos a Stella Carballo, que en su momento fue una de las primeras especialistas en anticipar este fenómeno. Queremos conocer su visión sobre el panorama para la provincia y que los productores puedan minimizar al máximo los daños que pueda llegar a provocar este evento", señaló.
Inscripción
La jornada es abierta al público y requiere inscripción previa. Las personas interesadas podrán completar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace:
Formulario de inscripción: https://forms.gle/wBup4XnhNj2sGoQG7
La participación en la jornada es gratuita. Únicamente tendrá costo el almuerzo para quienes deseen compartir el cierre del encuentro.