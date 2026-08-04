Rosario se convirtió una vez más en el epicentro de la vanguardia agroindustrial argentina, con el inicio del 34º Congreso de Aapresid (junto a Expoagro), llevado a cabo en el Salón Metropolitano de la ciudad bajo el "Nuestro suelo, nuestra voz".
Inició el 34º Congreso de Aapresid con un fuerte llamado a escuchar el suelo
Con el Salón Metropolitano colmado y destacadas presencias institucionales y de toda la cadena de valor, la apertura oficial del encuentro consolidó los lineamientos estratégicos de la innovación y la sostenibilidad para los próximos años.
Este evento clave, que se extenderá hasta el próximo jueves, propone una dinámica que va mucho más allá de la transferencia de conocimientos: invita a la comunidad agropecuaria a pensar en sistemas, integrar miradas y construir en conjunto frente a los múltiples desafíos del escenario global.
Durante el acto de apertura oficial, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, destacó el inmenso valor que representa la realización de este congreso y marcó tres objetivos estratégicos fundamentales para la cadena agroindustrial.
Schvartzman remarcó que durante las tres jornadas del congreso se debatirán las ideas, tecnologías y prácticas que definirán el rumbo del sector en la Argentina. Subrayó la notable capacidad del agro para innovar, adaptarse y generar desarrollo económico y social.
El directivo hizo hincapié en la importancia de reunir en un mismo espacio a productores, empresas, especialistas y referentes. "Donde hay encuentro también hay innovación, hay colaboración, hay negocios", enfatizó
Además de la presencia de las principales firmas de insumos, maquinaria y servicios tecnológicos, Schvartzman celebró la participación de entidades financieras y la realización de tres remates ganaderos clave para impulsar la actividad comercial del sector.
La sabiduría de la tierra
Por su parte, Carolina Meiller, Directora adjunta del programa de prospectiva de Aapresid, aportó una profunda dosis de reflexión técnica y conceptual sobre el lema que guía esta edición.
Tras ponderar la amplitud de la agenda técnica -que abordará desde el manejo de cultivos, plagas y enfermedades, hasta la ganadería, los sistemas integrados y la salud del suelo- Meiller invitó al auditorio a "apagar un segundo el ruido de afuera y abrir oídos" para escuchar el mensaje de la tierra.
Haciendo referencia a la experiencia acumulada por más de 10,000 años de agricultura en el planeta, un video especialmente preparado destacó que para tomar mejores decisiones y hacer mejor ciencia es imprescindible saber escuchar.
"Escuchar cambió nuestra manera de producir. Compartir cambió nuestra manera de aprender. Innovar cambió nuestra manera de actuar". Para Aapresid, “cuando entendemos el origen, también cambia el futuro”.
Meiller también resaltó las actividades paralelas del congreso, tales como el Actech Forum (que tuvo su apertura en la Bolsa de Comercio de Rosario), las rondas de negocios, el laboratorio de suelos y la galería de pósteres "Ciencia de Campo", que expone un trabajo interactivo entre investigadores del CONICET y del INTA.
Presencias relevantes
La trascendencia político-institucional del evento quedó plasmada en la numerosa comitiva de autoridades que se hizo presente en el Salón Metropolitano de Rosario para acompañar a Marcelo Torres, residente de Aapresid.
Asistieron el gobernador Maximiliano Pullaro, e intendente Pablo Javkin, Sergio Iraeta (secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación), Fernando Brun (secretario de Relaciones Económicas Internacionales) y Gustavo Puccini (ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe).
A ellos se sumaron Sergio Buso (ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba), Juan Fiorini (intendente de Junín), Leonel Chiarella (intendente de Venado Tuerto), Clara García (presidenta de Diputados de Santa Fe) y el diputado nacional Pablo Farías entre otros.
Entre los presentes estuvieron además Nicolás Bronzovich (presidente del INTA), María "Pilu" Beatriz Giraudo (presidenta del Senasa); Martín Farnurali (presidente del INASE), Juan Cuattromo (presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires) y Nicolás Pino (presidente de la Sociedad Rural Argentina).
De las entidades que integran la mesa de enlace, también dijeron presente Lucas Magnano (Coninagro), Carlos Castagnani (CRA) y Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina). Entre los asistentes también estuvieron Pablo Bortolato (presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario), Ricardo Marra (presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires) y Juan Pablo Durando (presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe).
Además se encontraban en la platea Mohamed Ibrahim (director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA) y los presidentes de los Institutos Nacionales de Investigación Agrícola de Brasil, Uruguay y Chile, así como los embajadores de Países Bajos, India, Marruecos y Costa Rica.