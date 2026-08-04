El latido de la tierra en Rosario

Inició el 34º Congreso de Aapresid con un fuerte llamado a escuchar el suelo

Con el Salón Metropolitano colmado y destacadas presencias institucionales y de toda la cadena de valor, la apertura oficial del encuentro consolidó los lineamientos estratégicos de la innovación y la sostenibilidad para los próximos años.