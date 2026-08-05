La Bolsa de Cereales de Buenos Aires difundió su Perspectiva Agroclimática para el período comprendido entre el 6 y el 12 de agosto, en la que anticipa una semana marcada por importantes cambios en las condiciones meteorológicas.
Semana con temperaturas en ascenso, lluvias dispares y retorno del frío en la región agrícola
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipó que entre el 6 y el 12 de agosto predominarán temperaturas superiores a lo habitual en gran parte del norte del país, precipitaciones escasas sobre la mayor parte del área agrícola y un nuevo ingreso de aire polar que provocará un marcado descenso térmico y heladas en varias regiones productivas.
El informe prevé un primer tramo con temperaturas en ascenso sobre gran parte del norte argentino, acompañado por precipitaciones escasas en la mayor parte de la región agrícola. Hacia mediados de la semana se espera el ingreso de un frente de tormenta que dejará lluvias de distribución muy irregular y, posteriormente, un nuevo avance de aire polar provocará un marcado descenso térmico con heladas en distintas zonas productivas.
Primero subirán las temperaturas
Tras el paso del frente frío que afectó a buena parte del país durante los últimos días, los vientos provenientes del norte volverán a imponerse, favoreciendo un aumento de las temperaturas, especialmente en el norte del área agrícola.
Las máximas más elevadas se registrarán en el noreste del NOA, la Región del Chaco, el norte de la Mesopotamia y sectores del Paraguay, donde los registros superarán los 30°C, con áreas que podrían alcanzar entre 35°C y 40°C.
En el norte de Santa Fe, el este del NOA, el norte de Cuyo y gran parte de Corrientes se esperan máximas de entre 25°C y 30°C, mientras que sobre la Región Pampeana predominarán valores de entre 15°C y 25°C, dependiendo de cada sector.
En las zonas serranas y cordilleranas las temperaturas permanecerán considerablemente más bajas, con máximas inferiores a los 15°C.
Lluvias concentradas en el noreste y este del país
Hacia mediados de la semana un nuevo frente de tormenta recorrerá el territorio nacional, aunque con un comportamiento muy desigual.
La mayor parte del área agrícola recibirá lluvias escasas o incluso nulas, condición que permitirá continuar con muchas de las tareas de campo en aquellas zonas donde los suelos presentan buenas condiciones de transitabilidad.
Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el nordeste argentino. El pronóstico indica acumulados de entre 10 y 25 milímetros sobre el noreste del NOA, gran parte de la Región del Chaco, la Mesopotamia y sectores del Uruguay, con focos donde podrían registrarse valores superiores.
En tanto, sobre el norte uruguayo no se descartan tormentas de gran intensidad con acumulados excepcionalmente elevados.
El informe también prevé precipitaciones abundantes en sectores de la Cordillera Central y Sur, donde podrían producirse nevadas.
El ingreso de aire polar traerá heladas
Luego del pasaje del frente de tormenta, una nueva masa de aire frío avanzará sobre gran parte del país y provocará un descenso generalizado de las temperaturas.
La Bolsa de Cereales anticipa heladas generalizadas en el oeste argentino y heladas localizadas sobre el sur y parte del centro de la Región Pampeana, aunque el aire frío no alcanzaría con la misma intensidad al norte del país.
Las temperaturas mínimas permanecerán por encima de los 10°C en el norte de la Región del Chaco y la Mesopotamia, mientras que en buena parte del centro del país oscilarán entre 0°C y 5°C, con riesgo de heladas.
En el oeste del NOA, el oeste de Cuyo y las zonas serranas de Buenos Aires se esperan registros inferiores a 0°C, con heladas de intensidad moderada a fuerte. En áreas cordilleranas del NOA las mínimas podrían descender por debajo de los -5°C.
De acuerdo con la perspectiva agroclimática, la combinación de temperaturas elevadas al inicio del período, lluvias de distribución irregular y un nuevo ingreso de aire polar volverá a plantear un escenario de fuerte variabilidad para la producción agropecuaria durante la próxima semana.