Perspectiva agroclimática

Semana con temperaturas en ascenso, lluvias dispares y retorno del frío en la región agrícola

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipó que entre el 6 y el 12 de agosto predominarán temperaturas superiores a lo habitual en gran parte del norte del país, precipitaciones escasas sobre la mayor parte del área agrícola y un nuevo ingreso de aire polar que provocará un marcado descenso térmico y heladas en varias regiones productivas.