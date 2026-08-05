Ganadería

Rosgan: repuntó el precio de la hacienda, pero la mayor oferta limitaría nuevas subas

Después de varios meses de estabilidad, el precio de la hacienda gorda mostró una recuperación durante julio. Sin embargo, un informe del Rosgan advierte que el elevado stock en feedlots, la mayor disponibilidad de animales terminados y el posible impacto del fenómeno de El Niño podrían moderar futuras subas.