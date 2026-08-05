Luego de varios meses de estabilidad, el mercado de la hacienda mostró durante julio una moderada recuperación en los valores de la hacienda gorda. Sin embargo, el escenario para los próximos meses continúa condicionado por una mayor oferta de animales terminados, lo que podría limitar nuevas alzas de importancia.
Rosgan: repuntó el precio de la hacienda, pero la mayor oferta limitaría nuevas subas
Después de varios meses de estabilidad, el precio de la hacienda gorda mostró una recuperación durante julio. Sin embargo, un informe del Rosgan advierte que el elevado stock en feedlots, la mayor disponibilidad de animales terminados y el posible impacto del fenómeno de El Niño podrían moderar futuras subas.
Así lo señala el último informe elaborado por Rosgan, que destaca una mejora en las cotizaciones registradas en el Mercado Agroganadero (MAG), aunque advierte que los fundamentos del mercado todavía muestran un equilibrio frágil entre oferta y demanda.
Julio marcó un cambio de tendencia
Durante julio, los precios registraron un incremento promedio del 3,7% en los novillos, 1,8% en los novillitos y 1,3% en las vaquillonas, lo que representa el primer repunte luego de varios meses de escasa variación.
No obstante, desde Rosgan consideran que aún resta determinar si esta mejora podrá trasladarse plenamente al precio de la carne al consumidor o si encontrará una demanda más cautelosa, con menor capacidad para absorber nuevos aumentos.
El informe recuerda que, hasta mediados de año, la evolución de la hacienda y de la carne al mostrador siguió caminos diferentes. Mientras el precio minorista de la carne acumuló un incremento cercano al 22%, el índice de la hacienda apenas mostró una mejora nominal del 2%.
Esta diferencia se explica porque, tras las fuertes subas registradas en febrero, el valor de la hacienda perdió gran parte del terreno ganado en los meses siguientes. En cambio, los precios de la carne lograron sostenerse, consolidando un nuevo nivel para el consumidor.
Según el análisis de Rosgan, el mercado minorista no necesitó corregir esos valores hacia abajo, aun cuando el costo de la materia prima disminuyó, en un contexto donde también continuó creciendo la competencia de otras proteínas, como el pollo y el cerdo.
Más hacienda disponible en los próximos meses
Desde la oferta también comienzan a observarse cambios que podrían influir sobre la evolución de los precios.
Si bien la menor disponibilidad de hacienda terminada habría contribuido al repunte registrado en julio, el informe advierte que ese factor perdería fuerza en los próximos meses debido al importante volumen de animales que se encuentran actualmente en sistemas de engorde.
Uno de los principales indicadores es el nivel de ocupación de los feedlots. De acuerdo con datos de Senasa al 1° de agosto, el stock alcanzó 2,13 millones de cabezas, cerca de un 5% más que un año atrás y uno de los registros más elevados de la serie histórica.
A ello se suma una importante cantidad de animales que todavía permanecen en recría o en sistemas pastoriles y que aún no ingresaron a los corrales de terminación. Esa oferta potencial comenzará a incorporarse gradualmente al mercado durante los próximos meses.
Rosgan también observa un cambio en la estrategia de los productores. A diferencia de otros años, la retención no sólo involucra hembras, sino también machos que permanecen más tiempo en recría con el objetivo de aumentar el peso de faena y mejorar la producción de carne por animal.
El clima también será un factor clave
Otro elemento que podría modificar el comportamiento del mercado es la evolución climática.
Los pronósticos que anticipan un posible escenario de El Niño, con lluvias superiores a los valores normales, podrían acelerar la salida de hacienda desde campos pastoriles, especialmente en las islas y zonas bajas del este del país.
En esos ambientes, un exceso de precipitaciones puede dificultar el mantenimiento de los animales a campo por falta de pisos firmes o infraestructura adecuada, obligando a anticipar su envío a faena y generando un incremento estacional de la oferta hacia fines de año.
En este contexto, Rosgan concluye que el mercado de la hacienda atraviesa un escenario de precios relativamente firmes, aunque con fundamentos que no permiten proyectar subas significativas en el corto plazo. La disponibilidad de animales terminados, el comportamiento del consumo interno y las condiciones climáticas serán los principales factores que definirán la evolución del mercado durante el segundo semestre.