Maíz

Las zonas endémicas entran a la campaña 2026/27 con una carga de chicharritas superior a la del año pasado

En contraste, las regiones Litoral y Centro-Sur muestran una marcada disminución de las capturas durante los dos últimos informes. En tanto, la región Centro-Norte presenta una tendencia general de retracción poblacional, aunque con localidades con focos de elevada presencia. Para poder evaluar la situación respecto de la campaña previa, se agregó en el informe un gráfico comparativo de la abundancia del vector en cada región en los meses de julio de 2025 y de 2026.