Autoridades provinciales, comunales y representantes del sector productivo analizaron distintos proyectos de infraestructura hídrica para la localidad de Las Palmeras, departamento San Cristóbal, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir dificultades ante eventuales períodos de precipitaciones abundantes.
Obras hídricas: preparan trabajos para mejorar el escurrimiento de agua en Las Palmeras
La limpieza del canal secundario 3 comenzará a fines de agosto, según se informó durante una reunión entre autoridades provinciales, comunales y representantes del sector productivo. También se evalúa construir un bypass.
El encuentro se realizó en la sede de la Cámara de Senadores de Santa Fe y contó con la participación del senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich; el subsecretario de Obras y Gestión Territorial, Federico Sieber; y la presidenta comunal de Las Palmeras, Dana Astore.
También participaron el diputado Marcelo González, representantes del Comité de Cuenca, funcionarios técnicos y representantes de la comuna y del sector productivo.
Uno de los principales temas abordados fue la limpieza del canal secundario 3, una obra considerada prioritaria para mejorar el drenaje en la zona. Durante la reunión, Mijich confirmó que los trabajos tienen previsto comenzar a fines de agosto.
La intervención apunta a favorecer el escurrimiento de los excedentes hídricos y mejorar las condiciones de infraestructura ante posibles episodios de lluvias intensas.
Evalúan un bypass para el sector productivo
Otro de los proyectos analizados fue la construcción de una obra hídrica de menor escala que permita generar un bypass, con el objetivo de favorecer el drenaje en sectores productivos de Las Palmeras.
La presidenta comunal, Dana Astore, explicó que la iniciativa podría beneficiar especialmente a pequeños productores de la zona, que suelen verse afectados cuando se registran excedentes hídricos.
“Se trató una obra hídrica de mínima que consiste en un bypass, para favorecer a muchos productores, sobre todo ante la inminencia del fenómeno de El Niño”, señaló Astore.
La funcionaria remarcó además que la localidad cuenta con numerosos pequeños establecimientos productivos, por lo que las condiciones de escurrimiento tienen un impacto directo sobre la actividad agropecuaria y la circulación en caminos rurales.
Durante el encuentro también se planteó la necesidad de anticipar posibles contingencias climáticas mediante tareas de mantenimiento y obras que permitan mejorar la transitabilidad y conectividad de las áreas rurales.
Gestionan maquinaria para tareas de mantenimiento
Otro de los puntos abordados fue la disponibilidad de maquinaria para realizar trabajos de mantenimiento en caminos y sectores de la localidad.
En ese marco, Michlig adelantó que se gestiona la posibilidad de que la Comuna de Las Palmeras pueda disponer de una motoniveladora usada, actualmente en poder de una municipalidad que recibirá una nueva unidad.
La incorporación de maquinaria permitiría fortalecer la capacidad de respuesta de la comuna frente a tareas de mantenimiento de caminos rurales y otras intervenciones vinculadas con la infraestructura local.
El encuentro permitió reunir en una misma mesa a representantes de distintas áreas vinculadas con los recursos hídricos, autoridades locales y referentes productivos, con el objetivo de definir prioridades y avanzar en soluciones para mejorar el manejo del agua en el distrito.