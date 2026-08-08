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Diez provincias bajo alerta por frío extremo y fuertes vientos esta sábado

Las condiciones meteorológicas adversas incluyen ráfagas que podrían superar los 100 km/h y temperaturas con riesgo para la salud en algunas regiones del país.

En Santa Fe se espera una jornada fría, estable y sin lluvias. Crédito: Guillermo Di Salvatore.En Santa Fe se espera una jornada fría, estable y sin lluvias. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este sábado 8 de agosto alertas amarillas por viento y frío extremo que alcanzan a 10 provincias, además de un aviso por viento Zonda para Salta. El escenario meteorológico incluye ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en algunos sectores y temperaturas que pueden resultar peligrosas para la salud.

En Santa Fe, en tanto, se espera una jornada fría y estable, sin precipitaciones, aunque con viento moderado que podría intensificarse durante el día. La temperatura se ubicará entre los 5° y los 15°.

Mirá tambiénQué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Alerta por viento

El aviso amarillo por vientos alcanza sectores de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, San Luis, La Pampa y Neuquén.

De acuerdo con el SMN, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h, especialmente en las zonas más elevadas.

Ante estas condiciones, el organismo recomendó evitar permanecer al aire libre, asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de ventanas y puertas y no refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas. También pidió extremar las precauciones al conducir.

Las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora en algunas zonas.Las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora en algunas zonas.

Frío extremo

El frío extremo también mantiene bajo vigilancia a distintas zonas del país. La alerta amarilla alcanza al centro de Mendoza y al extremo este de Chubut, donde se esperan temperaturas que pueden tener un impacto entre leve y moderado en la salud.

El sistema de alertas del SMN contempla los posibles efectos de las temperaturas extremas, especialmente sobre los grupos más vulnerables.

También hay alerta por viento Zonda

En Salta se suma una alerta amarilla por viento Zonda. El fenómeno podría presentar velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h.

El Zonda puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y niveles muy bajos de humedad. El SMN aconsejó mantener puertas y ventanas cerradas, asegurar objetos que puedan ser desplazados y evitar encender fuego.

Cómo estará el clima en Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe se espera una jornada fría, con una mínima de 5° y una máxima de 15°. No hay probabilidad de precipitaciones y las condiciones se mantendrán estables.

El viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana, aumentará a entre 23 y 31 km/h hacia el mediodía y la tarde, y disminuirá durante la noche. Además, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante el mediodía.

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