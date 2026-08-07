Clima

Más de 10 provincias bajo alerta por viento y frío extremo: el panorama climático

El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de distintos niveles por condiciones adversas que incluyen ráfagas fuertes, bajas temperaturas y fenómenos asociados en varias regiones del país. En Santa Fe se espera una jornada fría, con viento del sur y marcas térmicas bajas.