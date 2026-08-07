El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas por vientos fuertes y frío extremo para este viernes 7 de agosto en distintas zonas del país. El fenómeno alcanza a 12 provincias, donde se prevén ráfagas intensas, reducción de visibilidad y temperaturas que pueden representar un riesgo para la salud.
Más de 10 provincias bajo alerta por viento y frío extremo: el panorama climático
El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de distintos niveles por condiciones adversas que incluyen ráfagas fuertes, bajas temperaturas y fenómenos asociados en varias regiones del país. En Santa Fe se espera una jornada fría, con viento del sur y marcas térmicas bajas.
Entre las provincias alcanzadas por el alerta por viento se encuentran Catamarca, Córdoba, Salta, San Luis, Tucumán, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero y Jujuy.
Según el organismo, en estas regiones se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora en algunos sectores, especialmente en zonas de mayor altura.
Además, el SMN indicó que las condiciones pueden estar acompañadas por disminución de la visibilidad debido a polvo, viento blanco o ventiscas, según el área afectada.
Cómo estará el tiempo en Santa Fe
En la ciudad de Santa Fe, el pronóstico anticipa una jornada marcada por el frío y la presencia de viento, con temperaturas bajas para la época. El ingreso de aire frío mantendrá condiciones invernales, con una sensación térmica que podría ser inferior a la temperatura registrada debido a la intensidad del viento.
El SMN prevé para la capital provincial una jornada con cielo parcialmente nublado, viento del sector sur y temperaturas que se mantendrán por debajo de los valores habituales para este período. Las ráfagas podrían generar momentos de mayor intensidad durante el día.
Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, cuando se registran los valores térmicos más bajos.
Recomendaciones
Frente a los fenómenos previstos, el SMN aconsejó adoptar medidas para reducir riesgos y evitar inconvenientes durante la jornada.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad del viento.
- Asegurar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas, como objetos ubicados en balcones o patios.
- Circular con precaución, especialmente en rutas y zonas expuestas.
- Mantenerse informado a través de los organismos oficiales.
- Tomar medidas de abrigo y cuidado frente a las bajas temperaturas.
Además del viento y el frío, algunas regiones del país mantienen alertas por otros fenómenos meteorológicos, como nevadas y viento Zonda. Sin embargo, el principal impacto previsto para gran parte del territorio está relacionado con las ráfagas intensas y el descenso térmico.
En este contexto, las autoridades meteorológicas recomiendan seguir la evolución del pronóstico y prestar atención a las actualizaciones oficiales para conocer posibles cambios en las condiciones climáticas.