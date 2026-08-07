En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa en Santa Fe este viernes 7 de agosto

Si este viernes tenés que salir a trabajar, estudiar o hacer trámites, esta guía reúne toda la información útil de la jornada. El clima, el estado del tránsito, los cortes por obras, el transporte público y el cronograma de ANSES para que organices el día en menos de cinco minutos.