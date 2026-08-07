La ciudad de Santa Fe amaneció con frío, pero con buenas condiciones meteorológicas y sin lluvias previstas. A eso se suman varios cortes de tránsito por obras y manifestaciones, modificaciones en recorridos de colectivos y una jornada sin pagos programados por parte de ANSES. Antes de salir de casa, repasá todo lo que necesitás saber.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa en Santa Fe este viernes 7 de agosto
Si este viernes tenés que salir a trabajar, estudiar o hacer trámites, esta guía reúne toda la información útil de la jornada. El clima, el estado del tránsito, los cortes por obras, el transporte público y el cronograma de ANSES para que organices el día en menos de cinco minutos.
Clima: frío al amanecer y una tarde con sol
El viernes comenzó con una temperatura de 4,6°C y una sensación térmica de apenas 2,8°C, producto del aire frío que ingresó durante la madrugada.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada será estable de principio a fin. Durante la mañana el cielo permanecerá ligeramente nublado, mientras que por la tarde y la noche predominará el cielo despejado.
Los datos registrados a primera hora indican:
Temperatura: 4,6°C
Sensación térmica: 2,8°C
Humedad: 94%
Viento: oeste a 8 km/h
Visibilidad: 12 kilómetros
Presión: 1015,2 hPa
La temperatura máxima prevista es de 16°C, por lo que durante la tarde el ambiente será mucho más agradable.
Pronóstico extendido
Sábado: 7°C de mínima y 16°C de máxima.
Domingo: 4°C de mínima y 16°C de máxima.
Lunes: 4°C de mínima y 14°C de máxima.
No se esperan lluvias durante el fin de semana.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. La diferencia entre la temperatura de la mañana y la de la tarde será importante. Un abrigo liviano o en capas será la mejor opción para no pasar frío al comienzo del día y estar cómodo cuando suba la temperatura
Tránsito: cortes por obras, desvíos y manifestaciones
Si vas a circular por el centro santafesino, conviene salir con algunos minutos de anticipación.
Durante este viernes continúan varios cortes totales y reducciones de calzada por obras de ASSA, tareas municipales y actividades vinculadas a San Cayetano.
Entre los principales cortes se encuentran:
Avenida General López entre San Martín y 25 de Mayo.
Luciano Torrent entre Facundo Zuviría y Pasaje Ramón Lassaga.
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda.
Junín entre Freyre y Zavalla.
1° de Mayo entre Gobernador Crespo e Hipólito Irigoyen.
Padre Genesio entre Alberdi y Sarmiento.
San Jerónimo entre Mendoza y 3 de Febrero durante la manifestación prevista para la mañana.
También hay reducción de calzada en distintos puntos como Entre Ríos, Urquiza y bulevar Pellegrini, Santiago de Chile y barrio El Pozo.
Desvíos de colectivos
Las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 y 18 modificarán temporalmente sus recorridos debido a los cortes y a la movilización prevista por San Cayetano.
Una vez finalizadas las actividades, las empresas retomarán los recorridos habituales.
Recomendaciones
Si ingresás al microcentro, elegí recorridos alternativos.
Prestá atención a la señalización por obras de ASSA.
Si utilizás colectivo, verificá previamente los desvíos de tu línea.
Circulá con precaución en las zonas con reducción de calzada.
Cortes de luz
Hasta el momento no fueron informados cortes programados del servicio eléctrico para la ciudad de Santa Fe.
Si durante la jornada se producen interrupciones imprevistas, la Empresa Provincial de la Energía suele actualizar la información a través de sus canales oficiales.
ANSES: hoy no hay pagos
El calendario de pagos de agosto permanece en pausa.
Este viernes 7 de agosto no hay pagos programados para ninguna prestación de ANSES.
El cronograma correspondiente al mes comenzará el próximo lunes 10 de agosto, cuando se reanuden los depósitos para las distintas prestaciones sociales.
También puede interesarte
Además de estas novedades, durante la jornada conviene mantenerse informado sobre:
Obras que afectan la circulación en distintos barrios.
Estado de las rutas provinciales y nacionales.
Actividades por San Cayetano que pueden generar demoras en el centro.
El pronóstico para el fin de semana, que anticipa tiempo estable y sin lluvias.
Antes de salir: el checklist del día
✔ Clima: mañana fría, tarde agradable y sin lluvias.
✔ Tránsito: hay numerosos cortes por obras y manifestaciones en el centro.
✔ Cortes de luz: no se informaron interrupciones programadas.
✔ Agua: sin cortes generales del servicio, aunque continúan obras de ASSA.
✔ ANSES: hoy no hay pagos.
✔ PAMI: sin novedades relevantes para este viernes.
✔ Qué llevar: abrigo para la mañana y ropa liviana para la tarde.
✔ Qué evitar: ingresar al centro sin consultar previamente los cortes y desvíos.
✔ Recomendación del día: aprovechá las buenas condiciones del tiempo para realizar trámites o actividades al aire libre, pero salí con algunos minutos de anticipación si debés atravesar la zona céntrica debido a las obras y manifestaciones previstas.