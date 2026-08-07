La Municipalidad de Santa Fe profundiza el proceso de renovación de la flota del transporte público de pasajeros con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, aumentar el confort de los usuarios y reducir el impacto ambiental. En las últimas semanas ya fueron reemplazadas unas 50 unidades y, según informaron desde el Ejecutivo local, otras veinte se incorporan progresivamente al sistema.
Santa Fe renovó más de 70 colectivos y el 40% del servicio ya se presta con unidades modernizadas
El recambio ya permite que cuatro de cada diez kilómetros recorridos por el sistema se realicen con coches más nuevos, equipados con aire acondicionado y mejores prestaciones, en un contexto de crisis económica y reducción de los subsidios nacionales.
Actualmente, el parque automotor destinado al transporte urbano está integrado por alrededor de 260 colectivos que prestan servicio de manera habitual en las distintas líneas de la ciudad.
El subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito de la Municipalidad, Raúl Hurani, destacó que el impacto de esta renovación ya se refleja en la experiencia cotidiana de los pasajeros. "Hay una distribución. Nosotros somos muy finitos al seguir, además de la antigüedad del parque automotor, cómo esos kilómetros llegan a la calle. Hay un número que nosotros decíamos que en 2023 solo el 3% de los kilómetros producidos en el sistema, o sea, lo que el usuario realmente recibe, eran realizados con coches nuevos. Hoy ya superamos el 40% y estamos yendo por casi la mitad de los kilómetros que se van a realizar con unidades renovadas", afirmó.
El funcionario explicó que la incorporación de unidades no responde únicamente a un criterio de cantidad, sino también a una estrategia para maximizar el beneficio que perciben los usuarios. Por ello, la distribución de los coches renovados no necesariamente es uniforme entre empresas o líneas, aunque el criterio general apunta a retirar primero los vehículos de mayor antigüedad.
Las nuevas unidades incorporadas cuentan con aire acondicionado y mejores condiciones de accesibilidad y seguridad, además de representar una reducción en las emisiones contaminantes respecto de los coches más antiguos.
Un sistema que sigue funcionando pese a la crisis
La renovación de la flota se produce en un escenario complejo para el transporte público del interior del país, marcado por la disminución de los aportes nacionales y el cambio en la matriz de financiamiento del sistema.
Consultado sobre esta situación, Hurani sostuvo que Santa Fe logró sostener la prestación del servicio mediante una administración eficiente de los recursos. "Santa Fe no es ajena a todo el resto del país, pero si uno ve los indicadores, fundamentalmente la caída del pasaje no es tan marcada como en otras ciudades y, a través de no poca gestión y un buen uso y desempeño del sistema, mantenemos el servicio. Se está prestando y todavía puede crecer, por ejemplo, con las renovaciones que estamos planteando en este momento", aseguró.
En ese sentido, remarcó la importancia del aporte provincial para sostener el funcionamiento del transporte urbano, especialmente a través del Boleto Educativo Gratuito. "Es un componente muy importante dentro de los ingresos del sistema y permite que los jóvenes puedan viajar gratuitamente, que de otra forma quizás no estarían usando el boleto", señaló.
Asimismo, indicó que el valor de la tarifa busca equilibrar las necesidades económicas del sistema con la capacidad de pago de los usuarios. "Hay que asegurar los ingresos para que el sistema pueda seguir mejorando", expresó.
Inversión municipal
Desde el municipio también destacaron que el sostenimiento del transporte público requiere un importante esfuerzo financiero por parte de la administración local, en un contexto de menores transferencias nacionales.
Sobre ese punto, Hurani fue categórico. "La Municipalidad hace su aporte, por supuesto".
Con la incorporación de nuevas unidades y el objetivo de continuar mejorando las frecuencias y el estado de los móviles en todas las líneas, el Ejecutivo municipal apuesta a consolidar un sistema de transporte más moderno, eficiente y confiable para los usuarios de la ciudad.