Aceleran el recambio de la flota

Santa Fe renovó más de 70 colectivos y el 40% del servicio ya se presta con unidades modernizadas

El recambio ya permite que cuatro de cada diez kilómetros recorridos por el sistema se realicen con coches más nuevos, equipados con aire acondicionado y mejores prestaciones, en un contexto de crisis económica y reducción de los subsidios nacionales.