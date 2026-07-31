Desde la semana próxima, comenzarán a circular 28 nuevas unidades del sistema de transporte público de pasajeros por colectivos en la ciudad de Santa Fe. Las nuevas adquisiciones se dieron a través del trabajo en conjunto entre las empresas prestatarias del servicio urbano y la Municipalidad de Santa Fe.
Suman 28 unidades de colectivos en la ciudad de Santa Fe: tienen cámaras y aire acondicionado
Las empresas prestatarias incorporaron nuevos coches que se incorporarán al servicio en distintas líneas de esta capital. Desde el municipio aseguran que esta renovación permitirá “que cada vez más vecinos realicen sus viajes en unidades renovadas”.
Las nuevas adquisiciones permitirán “fortalecer la flota total y permitirán seguir avanzando en su renovación, con vehículos más modernos, seguros, accesibles y confortables”, dijeron fuentes municipales. La intención es “mejorar la calidad del servicio que utilizan diariamente miles de vecinos”, agregaron.
Recambio
Estas incorporaciones se suman al proceso de recambio que viene desarrollándose durante la gestión del intendente Juan Pablo Poletti.
“En los últimos 12 meses ya se habían renovado 50 unidades y, con la llegada de estos nuevos coches, continuará creciendo la cantidad de kilómetros que los usuarios recorren en unidades nuevas o renovadas”, agregaron luego.
“Al inicio de la gestión, apenas el 3% de los kilómetros que recorrían los pasajeros se realizaba en colectivos nuevos. A partir del trabajo conjunto entre el municipio y las empresas prestatarias, ese porcentaje ya alcanza el 40%.
Con estas nuevas incorporaciones y las que continuarán realizándose en los próximos meses, esa cifra seguirá aumentando, aseguraron.
Nuevas incorporaciones
- Grupo Autobuses incorporará cinco unidades 0 kilómetro en las líneas 8, 11, 13, 16 y 18. Los nuevos colectivos cuentan con aire acondicionado, cámaras de seguridad, sistema de monitoreo en línea y mejores condiciones de confort para los pasajeros.
- Además, esa misma empresa renovará parte de su flota con la incorporación de 17 unidades modelos 2017 y 2018, que reemplazarán a coches de mayor antigüedad. Estos vehículos serán destinados a las líneas 4, 5, 8, 10, 11, 14, 16 y 18.
- Todas las unidades son de piso bajo y tres de ellas son articuladas, lo que permitirá mejorar la accesibilidad y la capacidad de transporte.
- Por su parte, el Grupo ERSA sumará seis unidades modelo 2023 que serán destinadas a la renovación de la flota de la línea 1.
“Las nuevas incorporaciones forman parte del proceso de modernización del sistema de transporte urbano que lleva adelante la Municipalidad junto a las empresas prestatarias, con el objetivo de ofrecer un servicio cada vez más eficiente, seguro y confortable para los vecinos de la ciudad”, reiteraron desde el municipio.
Tarifas
Cabe recordar que la tarifa boleto frecuente pasó a costar en mayo pasado de 1.720 pesos a 1.900 pesos, siempre y cuando el usuario realice la registración de su tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS). Estos dispositivos electrónicos están en la estación de micros local, por ejemplo.
El boleto frecuente implica un descuento del 10% sobre la tarifa plena que se aplica a los viajes pagados con tarjeta SUBE registrada. Casi el 90% de los pasajeros sigue usando la tarjeta SUBE plástica. Para todos ellos, el valor del viaje será $1.900.
Si un usuario no registra su tarjeta SUBE, o si abona con QR -por caso- pagará por un viaje el valor de la tarifa plena, que será de 2.111,11 pesos.