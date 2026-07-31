Cinco son 0 km

Suman 28 unidades de colectivos en la ciudad de Santa Fe: tienen cámaras y aire acondicionado

Las empresas prestatarias incorporaron nuevos coches que se incorporarán al servicio en distintas líneas de esta capital. Desde el municipio aseguran que esta renovación permitirá “que cada vez más vecinos realicen sus viajes en unidades renovadas”.