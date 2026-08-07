Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Túnel Subfluvial
Tránsito normal en el viaducto. Siguen los desvíos de tránsito en cabecera Santa Fe, circular con precaución respetando las indicaciones.
Santa Fe ciudad
En calles Saavedra y Milenio de Polonia. Tránsito interrumpido por accidente entre dos autos
Autopista Santa Fe-Rosario
Desde el KM 117 al KM 121, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras - Circular con precaución
Rutas y accesos de la provincia de Santa Fe
Trabajos en la RN A012
Hasta el sábado 8 de agosto continúan las tareas de reparación de calzada en el intercambiador entre la RN A012 y la Autopista Rosario-Buenos Aires. Los trabajos implican cortes progresivos según el avance de la obra, con presencia de banderilleros y señalización preventiva.
Además, se mantiene el corte total en la intersección de la A012 con la Ruta Nacional 34, debido al inicio de las obras de mantenimiento entre Ricardone y Roldán.
En ese sector rigen desvíos especiales:
Los vehículos livianos que se dirigen a los barrios ubicados al norte de la A012 deben utilizar el camino alternativo paralelo a la ruta.
Los vecinos del sector sur pueden ingresar y salir por la banquina habilitada.
El tránsito pesado solo puede acceder al Parque Industrial de Roldán por la A012 y la RN 1V09.
Continúa prohibida la circulación de camiones entre la RN 1V09 y la RN 34, salvo aquellos con destino al Parque Industrial de Roldán.
Las autoridades recomiendan respetar la señalización y prever posibles demoras.
Puente Carretero
En el Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe continúa vigente el nuevo esquema de circulación implementado por la construcción del futuro puente y sus accesos.
Desde la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, la mano con sentido hacia Santo Tomé fue desviada, mientras que el carril hacia Santa Fe funciona en doble sentido durante un tramo aproximado de 200 metros.
Se solicita circular con extrema precaución, reducir la velocidad y considerar como alternativa la Autopista Santa Fe-Rosario, especialmente en horarios de mayor tránsito.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de Assa.
Junín entre Av. Freyre y Dr. Zavalla (08.00 -09.00 ) Obras de Assa.
1ero de Mayo entre Gob. Crespo e Hipolito Irigoyen (08.30 - 11.30 hs) Obras de Assa.
Padre Genesio entre Alberdi y Sarmiento (07.00 -19.00 hs.) Conmemoración San Cayetano
San Jerónimo entre Mendoza y 3 de Febrero (10.00 -11.30 hs) “¡Manifestación Paz, pan, techo,tierra y trabajo!”
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona afectada: Padre Genesio entre Alberdi y Sarmiento (07.00 – 19.00 hs)
Línea 10 (ida): de recorridos habituales por Padre Genesio - Mitre - Alberti - Necochea - Padre Genesio a recorridos habituales.
Línea 16 (vuelta): de recorridos habituales por Padre Genesio - Mitre - Alberti - Necochea - Padre Genesio a recorrido habitual.
Zona afectada: 1ero de Mayo entre Gob. Crespo e Hipolito Irigoyen (08:30 - 11:30 hs)
Línea 1 (Ida): de recorrido por 1ero de Mayo - Suipacha - San Jerónimo - Irigoyen Freyre - 1ero de Mayo a recorrido habitual
Desvíos de colectivos por movilización de San Cayetano
Zona Afectada: San Jerónimo entre Mendoza y 3 de Febrero (10.00 - 11.00 hs)
LÍNEA 1: De recorrido habitual por calle 1º de Mayo - 3 de Febrero - 4 de enero a recorrido.
LÍNEA 2 (vuelta): De recorrido habitual por Av. 27 de Febrero - Lisandro de la Torre - 1ero de Mayo - Amenábar - San Jerónimo a recorrido.
LÍNEA 3: De recorrido habitual por calle San Jerónimo - 1era Junta - 1ero de Mayo - 3 de Febrero a recorrido.
LÍNEA 4: De recorrido habitual por calle San Jerónimo - 1era Junta - 1ero de Mayo - Salta a recorrido.
LÍNEA 5: De recorrido habitual por calle San Jerónimo - 1era Junta - 1ero de Mayo - Salta a recorrido.
LÍNEA 8 (ida): De recorrido habitual por calle San Jerónimo - 1era Junta - 1ero de Mayo - Entre Ríos a recorrido.
LÍNEA 8 (vuelta): De recorrido habitual por calle Mendoza - 9 de Julio - Tucumán - Av. Rivadavia a recorrido.
LÍNEA 9: De recorrido habitual por calle Mendoza - 9 de Julio - Tucumán - Av. Rivadavia a recorrido.
LÍNEA 10 (ida): De recorrido habitual por calle San Jerónimo - 1era Junta - 1ero de Mayo - 3 de Febrero a recorrido.
LÍNEA 10 (vuelta): De recorrido habitual por calle 9 de Julio - Tucumán - Av. Rivadavia a recorrido.
LÍNEA 11 (ida): De recorrido habitual por calle San Jerónimo - 1era Junta - 1ero de Mayo - 3 de Febrero a recorrido.
LÍNEA 11 (vuelta): De recorrido habitual por calle 9 de Julio - Tucumán - Av. Rivadavia a recorrido.
LÍNEA 13 (ida): De recorrido habitual por calle San Jerónimo - 1era Junta - 1ero de Mayo - Salta a recorrido.
LÍNEA 14 (ida): De recorrido habitual por calle San Jerónimo - 1era Junta - 1ero de Mayo - Salta a recorrido.
LÍNEA 14 (vuelta): De recorrido habitual por calle 9 de Julio - Tucumán - Av. Rivadavia a recorrido.
LÍNEA 15 (ida): De recorrido habitual por calle San Jerónimo - 1era Junta - 1ero de Mayo - 3 de Febrero a recorrido.
LÍNEA 16: De recorrido habitual por calle Mendoza - 1ero de Mayo – Entre Ríos a recorrido.
LÍNEA 18 (ida): De recorrido habitual por calle San Jerónimo - 1era Junta - 1ero de Mayo - Salta a recorrido.
LÍNEA 18 (vuelta): De recorrido habitual por calle Mendoza - 9 de Julio a recorrido.
CON EL AVANCE DE LA MANIFESTACIÓN LAS LÍNEAS REGRESAN A RECORRIDO
2DO MOMENTO
Zona Afectada: 4 de Enero entre 3 de Febrero y Av. Gral. López (11.30 - 12.30 hs)
LÍNEA 1, 3, 10, 11, 15 y 16: De recorrido habitual por calle 3 de Febrero – Francia - Moreno a recorrido.
LÍNEA 4, 5 y 14: De recorrido habitual por calle 4 de enero - 3 de Febrero – Francia - Moreno a recorrido.
FINALIZADA LA MARCHA LAS LÍNEAS VUELVEN A RECORRIDO HABITUAL