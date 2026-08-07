Pronóstico

Viernes con cielo despejado, frío por la mañana y máxima de 16°C en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con una temperatura de 4,6°C y una sensación térmica de apenas 2,8°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo se mantendrá estable durante todo el día, con cielo que irá de ligeramente nublado a despejado y sin probabilidad de lluvias.