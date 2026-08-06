La concejala Violeta Quiroz manifestó este jueves, durante la sesión del Honorable Concejo Municipal de Santa Fe, su preocupación por el proyecto de ley que continúa siendo debatido en el Senado de la Nación y advirtió que, si bien se logró excluir del texto la flexibilización del régimen de extranjerización de tierras, la iniciativa mantiene aspectos que ponen en riesgo la protección del patrimonio natural y los recursos estratégicos del país.
Violeta Quiroz expresó su preocupación por el proyecto de ley nacional
La concejal llamó a defender la soberanía sobre los recursos estratégicos. Durante su intervención, destacó que la movilización de distintos sectores de la sociedad fue determinante para que uno de los puntos más cuestionados del proyecto quedara fuera del dictamen.
Durante su intervención, la edila destacó que la movilización de distintos sectores de la sociedad fue determinante para que uno de los puntos más cuestionados del proyecto quedara fuera del dictamen.
“Quiero reconocer la enorme movilización de miles de argentinos, de instituciones, organizaciones, productores y especialistas que hicieron escuchar su voz. Cuando la Patria está en juego, los argentinos dejamos de lado las diferencias para defender aquello que pertenece a todos”, expresó.
Sin embargo, Quiroz advirtió que la preocupación persiste debido a que el proyecto aún propone modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, reduciendo las restricciones para modificar el uso del suelo luego de un incendio.
“Todos sabemos por qué esa ley fue creada. Fue una respuesta a años en los que muchos incendios terminaban siendo el paso previo a emprendimientos privados o cambios de destino de tierras de enorme valor ambiental. Debilitar esa herramienta significa abrir nuevamente la puerta a la especulación sobre territorios devastados por el fuego”, sostuvo.
La concejala remarcó que la Argentina necesita generar condiciones para atraer inversiones, pero afirmó que ello debe hacerse preservando el interés nacional y el ambiente.
“La Argentina necesita inversiones, pero inversiones responsables, compatibles con el desarrollo sostenible y con la defensa de nuestros recursos estratégicos. El crecimiento económico nunca puede construirse sacrificando el patrimonio natural de los argentinos”, afirmó.
En ese sentido, destacó el valor estratégico que tiene Santa Fe por su perfil productivo, su infraestructura portuaria y la importancia de sus recursos naturales.
“Somos una provincia que produce, que genera trabajo y que tiene un enorme potencial. Justamente por eso no podemos permanecer indiferentes frente a decisiones que debilitan las herramientas de protección de nuestro territorio”, señaló.
Finalmente, Quiroz sostuvo que la defensa de la soberanía debe traducirse en acciones concretas y no limitarse a los discursos conmemorativos.
“La soberanía no se declama solamente cada 2 de abril. También se ejerce cuando protegemos nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros humedales y los recursos que pertenecen a todos los argentinos. Nuestro territorio no se vende ni se negocia. Las Malvinas son argentinas, y el resto del territorio también”, concluyó.