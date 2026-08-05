El Concejo Municipal de Santa Fe presentó los Premios Otto Krause, una iniciativa destinada a reconocer y financiar proyectos desarrollados por estudiantes de escuelas técnicas de la ciudad. La convocatoria, busca impulsar propuestas vinculadas al desarrollo productivo y a la mejora del entorno urbano, con un premio de 8 millones de pesos para el proyecto ganador.
Concurso para escuelas técnicas de Santa Fe: entregarán $8 millones al mejor proyecto
La convocatoria del Concejo Municipal permanecerá abierta hasta el 31 de agosto y convocará a instituciones públicas y privadas con propuestas orientadas al desarrollo productivo y la mejora urbana.
La propuesta está dirigida a alumnos de cuarto y quinto año de escuelas técnicas públicas y privadas y, según adelantaron sus impulsores, tendrá continuidad en el tiempo al quedar institucionalizada para futuras ediciones.
Visibilizar el potencial
Durante la presentación, la concejal Violeta Quiroz destacó que el objetivo es poner en valor el trabajo que realizan y transformarlo en soluciones para la ciudad. En ese sentido, remarcó que existe "un enorme potencial que está realmente invisibilizado" dentro de estas instituciones, capaz de convertirse en "un aporte muy importante para resolver problemas concretos de nuestra ciudad".
La edil explicó que la iniciativa fue elaborada junto al concejal Julián Martínez y aprobada por el presidente del Concejo, Sergio "Checho" Basile. Además, sostuvo que representa "un granito de arena para la educación técnica", al considerar que actualmente "se encuentra totalmente desfinanciada por el Gobierno Nacional".
Quiroz también señaló que realizaron un relevamiento previo de las instituciones educativas y aseguró que en la capital provincial existen unas 15 escuelas técnicas.
"Pensamos que hay un gran entusiasmo, van a participar todas seguramente", expresó, al tiempo que recordó que toda la información y el formulario de inscripción ya están disponibles en la página web del Concejo Municipal. Asimismo, destacó que el premio "va a estar institucionalizado", por lo que las escuelas podrán participar todos los años.
La inscripción
El concejal Julián Martínez informó que la convocatoria ya se encuentra en marcha y que cada institución podrá presentar hasta dos proyectos. Explicó que el formulario está siendo enviado a las escuelas mediante correo electrónico y contactos directos con los equipos directivos para facilitar la inscripción.
Según precisó, la convocatoria apunta a iniciativas que tengan algún vínculo con el desarrollo productivo o con la mejora del entorno urbano inmediato donde se encuentra cada establecimiento educativo.
Además, reveló que mientras trabajaban en la elaboración de la propuesta "recibíamos mucho entusiasmo de las escuelas porque están trabajando ya en proyectos institucionales", por lo que esperan una amplia participación.
Martínez también recomendó que las instituciones brinden la mayor cantidad de información posible sobre sus iniciativas, ya que "mientras más información aporten al proyecto que vienen trabajando, ese va a ser uno de los elementos que se va a evaluar" durante el proceso de selección.
Cómo será la evaluación
El proyecto seleccionado obtendrá un financiamiento de 8 millones de pesos, destinado exclusivamente a la ejecución de la propuesta presentada. El concejal explicó que esos recursos podrán utilizarse para la compra de insumos, herramientas, equipamiento, capacitaciones u otros elementos necesarios para concretar la iniciativa.
La premiación se realizará durante el mes de noviembre y, además del ganador, el Concejo analiza alternativas para reconocer otros trabajos destacados. "Estamos buscando alternativas para que otros proyectos que no terminen siendo los ganadores también tengan algún reconocimiento u oportunidad", adelantó Martínez.
Respecto de la evaluación, indicó que estará a cargo de un comité integrado por representantes de las universidades, el Conicet, la Unión Industrial, la Cámara de Comerciantes, el Ministerio de Educación de Santa Fe y la Secretaría de Educación Municipal, garantizar que el proyecto ganador reúna los mayores estándares de calidad e impacto para la comunidad.