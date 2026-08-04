Frente a la Legislatura

Lanzaron el concurso provincial de ideas para transformar Plaza Italia de la ciudad de Santa Fe

Pueden participar arquitectos o arquitectas habilitados para el ejercicio profesional. La presentación de propuestas cierra el 14 de septiembre. Está dirigida a arquitectos, tiene un premio económico y será “no vinculante”. Está a cargo del Colegio de Arquitectura y Urbanismo.