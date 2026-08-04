El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe abrió este lunes 3 de agosto el Concurso Provincial de Ideas para la puesta en valor de Plaza Italia, una convocatoria destinada a arquitectos matriculados de toda la provincia con el objetivo de reunir propuestas para la recuperación integral del espacio público frente a la Legislatura, en la ciudad de Santa Fe.
Lanzaron el concurso provincial de ideas para transformar Plaza Italia de la ciudad de Santa Fe
Pueden participar arquitectos o arquitectas habilitados para el ejercicio profesional. La presentación de propuestas cierra el 14 de septiembre. Está dirigida a arquitectos, tiene un premio económico y será “no vinculante”. Está a cargo del Colegio de Arquitectura y Urbanismo.
Bajo el lema “Plaza Italia: un ágora sostenible para Santa Fe”, el certamen busca impulsar un nuevo diseño para la plaza y su entorno inmediato, con criterios de sostenibilidad, accesibilidad, movilidad activa y preservación patrimonial. La iniciativa es promovida de manera conjunta por el Gobierno provincial, la Municipalidad de Santa Fe, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras que la organización está a cargo del Colegio de Arquitectura y cuenta con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea).
El concurso es de carácter provincial, abierto, no vinculante y a una sola vuelta. Está dirigido a arquitectas y arquitectos matriculados y habilitados en Santa Fe, quienes podrán conformar equipos interdisciplinarios incorporando profesionales de otras especialidades como colaboradores o asesores.
El cronograma prevé la recepción de consultas hasta el 17 de agosto, la publicación de respuestas el 24 de agosto, la presentación de propuestas hasta el 14 de septiembre, el fallo del jurado el 21 de septiembre y la entrega de premios durante octubre.
La convocatoria apunta a recuperar el carácter de Plaza Italia como espacio público de encuentro y representación institucional. Además de la refuncionalización del predio, contempla la posibilidad de consolidar un Paseo Cívico que la conecte con Plaza 25 de Mayo, fortaleciendo el corredor histórico e institucional del área fundacional de la ciudad.
Las bases plantean que el proyecto deberá priorizar el uso peatonal sobre el vehicular, recuperar superficies verdes y permeables, incorporar infraestructura ambiental, garantizar la accesibilidad universal y preservar el patrimonio histórico y escultórico existente.
De estacionamiento a espacio público
El área de intervención comprende la manzana delimitada por avenida General López, 3 de Febrero, 4 de Enero y avenida Urquiza, incluyendo la plaza, el estacionamiento ubicado frente a la Legislatura, los jardines laterales y la infraestructura asociada. También se propone una mirada integral sobre el entorno, vinculando el espacio con el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez y el eje cívico conformado por los edificios de los tres poderes del Estado.
Uno de los fundamentos del concurso es revertir la transformación que experimentó la plaza durante el siglo XX, cuando gran parte de su superficie fue destinada al estacionamiento de vehículos, perdiendo progresivamente su condición de jardín urbano y su identidad paisajística.
El primer premio será de 13,5 millones de pesos y diploma, mientras que el segundo recibirá 2,1 millones de pesos, además de las menciones que disponga el jurado.
Consulta ciudadana
Antes de la apertura del concurso, la Municipalidad de Santa Fe desarrolló un amplio proceso participativo cuyos resultados fueron remitidos a la Legislatura y al Colegio de Arquitectura y Urbanismo para ser incorporados como insumo en la elaboración de las bases de la convocatoria.
El trabajo incluyó una encuesta respondida por casi 700 vecinos, asambleas ciudadanas, talleres con niños, entrevistas a instituciones y un conversatorio con especialistas en historia, patrimonio y urbanismo.
Según los resultados de la encuesta, más del 90% de los participantes consideró muy importante conservar el carácter histórico, cívico e institucional de Plaza Italia, aunque prácticamente todos coincidieron en la necesidad de modificar su funcionamiento actual. Apenas el 6% manifestó que debería mantenerse el uso como playa de estacionamiento.
Entre las principales demandas surgieron el mejoramiento de la iluminación, la renovación de senderos peatonales, la incorporación de más arbolado y espacios de descanso, el fortalecimiento de la accesibilidad y la seguridad, así como una mayor jerarquización de las esculturas y monumentos históricos.
Los niños también aportaron su mirada durante talleres realizados con alumnos de escuelas de la zona. Propusieron sumar juegos inclusivos, sectores deportivos, espacios para mascotas, baños públicos, bebederos, áreas de sombra, más vegetación, conectividad wifi y equipamiento urbano pensado para todas las edades.
De las rondas de diálogo realizadas con vecinos surgieron 10 ejes considerados prioritarios para el futuro proyecto: preservar la identidad histórica de la plaza; aumentar el parquizado y el verde; garantizar la accesibilidad; diversificar los usos; renovar el mobiliario urbano; fortalecer las actividades culturales e institucionales; integrar la plaza con otros espacios patrimoniales; lograr un diseño flexible; mejorar el mantenimiento y la seguridad, y ordenar la circulación y el estacionamiento.
Bases y condiciones
Las bases del concurso, la inscripción y toda la documentación técnica pueden consultarse en: https://concursos.capsf.ar/concursos/pzaita