#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
San Jerónimo del Sauce

Cerró la inscripción para la 5.ª Bienal Internacional de Esculturas con amplia participación nacional e internacional

Finalizó la etapa de inscripción para la 5.ª Bienal Internacional de Esculturas de San Jerónimo del Sauce, que se desarrollará del 23 al 25 de octubre. La convocatoria reunió postulaciones de artistas de toda la Argentina y de trece países, consolidando al certamen como uno de los principales encuentros culturales de la provincia de Santa Fe. En los próximos días se conocerán los seis escultores seleccionados.

Con una convocatoria récord, la Bienal de Esculturas de San Jerónimo del Sauce define a sus seis artistasCon una convocatoria récord, la Bienal de Esculturas de San Jerónimo del Sauce define a sus seis artistas
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La 5.ª Bienal Internacional de Esculturas de San Jerónimo del Sauce dio un nuevo paso hacia su realización al cerrar oficialmente el período de inscripción, una instancia que volvió a confirmar el crecimiento y la proyección del certamen dentro del circuito artístico nacional e internacional.

Fotos: Bienal Internacional de EsculturasCon una convocatoria récord, la Bienal de Esculturas de San Jerónimo del Sauce define a sus seis artistas

La convocatoria despertó un importante interés entre escultores de diferentes regiones del país y del exterior, reflejando el prestigio que ha ganado el evento en sus ediciones anteriores y reafirmando su lugar como una de las principales propuestas culturales de la provincia de Santa Fe.

Participación de artistas de todo el mundo

Según informó la organización, la nómina de postulantes presenta un marcado carácter federal e internacional, con proyectos enviados desde distintos puntos de la Argentina y de países como Chile, Ecuador, Bolivia, Portugal, Uruguay, México, Perú, Brasil, Irán, Armenia, India, Ucrania y Cuba.

Fotos: Bienal Internacional de EsculturasCon una convocatoria récord, la Bienal de Esculturas de San Jerónimo del Sauce define a sus seis artistas

La diversidad de procedencias pone de manifiesto el alcance que ha adquirido la Bienal, que año tras año continúa ampliando su convocatoria y atrayendo a artistas de diferentes culturas y escuelas escultóricas.

El desafío de seleccionar a seis escultores

Concluida la etapa de inscripción, la Comisión Organizadora iniciará el proceso de evaluación técnica y artística de cada una de las propuestas presentadas.

“Relatos”, el arte como memoria: se presentó la V Bienal de Esculturas en San Jerónimo del Sauce. Foto: Manuel FabatiaCon una convocatoria récord, la Bienal de Esculturas de San Jerónimo del Sauce define a sus seis artistas

Desde la organización señalaron que el elevado nivel de los trabajos recibidos hará especialmente exigente la tarea del jurado, que deberá seleccionar únicamente a seis escultores, quienes serán los encargados de participar en la competencia prevista para los días 23, 24 y 25 de octubre en San Jerónimo del Sauce.

Los nombres de los artistas elegidos serán anunciados públicamente en los próximos días.

Un evento que fortalece la identidad cultural

La Bienal Internacional de Esculturas se ha convertido en uno de los acontecimientos culturales más importantes de la región, promoviendo el encuentro entre artistas, vecinos y visitantes en torno al arte como herramienta de integración y desarrollo comunitario.

Mirá tambiénAlerta por lluvias en seis provincias: dónde se esperan tormentas y fuertes ráfagas

Desde la Comuna de San Jerónimo del Sauce y la Comisión Organizadora agradecieron a todos los escultores que participaron de la convocatoria por confiar una vez más en el certamen y contribuir con sus propuestas al crecimiento del evento.

Asimismo, destacaron que cada nueva edición representa una oportunidad para proyectar el patrimonio cultural de la localidad más allá de las fronteras provinciales y nacionales, fortaleciendo el vínculo entre el arte contemporáneo y las comunidades del interior santafesino.

Mirá tambiénEl tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Con una convocatoria que superó las expectativas y una participación de artistas de distintos continentes, la quinta edición de la Bienal se prepara para volver a convertir a San Jerónimo del Sauce en un punto de referencia para la escultura internacional durante el próximo mes de octubre.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Las Colonias
Eventos Culturales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro