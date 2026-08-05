San Jerónimo del Sauce

Cerró la inscripción para la 5.ª Bienal Internacional de Esculturas con amplia participación nacional e internacional

Finalizó la etapa de inscripción para la 5.ª Bienal Internacional de Esculturas de San Jerónimo del Sauce, que se desarrollará del 23 al 25 de octubre. La convocatoria reunió postulaciones de artistas de toda la Argentina y de trece países, consolidando al certamen como uno de los principales encuentros culturales de la provincia de Santa Fe. En los próximos días se conocerán los seis escultores seleccionados.