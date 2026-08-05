La 5.ª Bienal Internacional de Esculturas de San Jerónimo del Sauce dio un nuevo paso hacia su realización al cerrar oficialmente el período de inscripción, una instancia que volvió a confirmar el crecimiento y la proyección del certamen dentro del circuito artístico nacional e internacional.
Cerró la inscripción para la 5.ª Bienal Internacional de Esculturas con amplia participación nacional e internacional
Finalizó la etapa de inscripción para la 5.ª Bienal Internacional de Esculturas de San Jerónimo del Sauce, que se desarrollará del 23 al 25 de octubre. La convocatoria reunió postulaciones de artistas de toda la Argentina y de trece países, consolidando al certamen como uno de los principales encuentros culturales de la provincia de Santa Fe. En los próximos días se conocerán los seis escultores seleccionados.
La convocatoria despertó un importante interés entre escultores de diferentes regiones del país y del exterior, reflejando el prestigio que ha ganado el evento en sus ediciones anteriores y reafirmando su lugar como una de las principales propuestas culturales de la provincia de Santa Fe.
Participación de artistas de todo el mundo
Según informó la organización, la nómina de postulantes presenta un marcado carácter federal e internacional, con proyectos enviados desde distintos puntos de la Argentina y de países como Chile, Ecuador, Bolivia, Portugal, Uruguay, México, Perú, Brasil, Irán, Armenia, India, Ucrania y Cuba.
La diversidad de procedencias pone de manifiesto el alcance que ha adquirido la Bienal, que año tras año continúa ampliando su convocatoria y atrayendo a artistas de diferentes culturas y escuelas escultóricas.
El desafío de seleccionar a seis escultores
Concluida la etapa de inscripción, la Comisión Organizadora iniciará el proceso de evaluación técnica y artística de cada una de las propuestas presentadas.
Desde la organización señalaron que el elevado nivel de los trabajos recibidos hará especialmente exigente la tarea del jurado, que deberá seleccionar únicamente a seis escultores, quienes serán los encargados de participar en la competencia prevista para los días 23, 24 y 25 de octubre en San Jerónimo del Sauce.
Los nombres de los artistas elegidos serán anunciados públicamente en los próximos días.
Un evento que fortalece la identidad cultural
La Bienal Internacional de Esculturas se ha convertido en uno de los acontecimientos culturales más importantes de la región, promoviendo el encuentro entre artistas, vecinos y visitantes en torno al arte como herramienta de integración y desarrollo comunitario.
Desde la Comuna de San Jerónimo del Sauce y la Comisión Organizadora agradecieron a todos los escultores que participaron de la convocatoria por confiar una vez más en el certamen y contribuir con sus propuestas al crecimiento del evento.
Asimismo, destacaron que cada nueva edición representa una oportunidad para proyectar el patrimonio cultural de la localidad más allá de las fronteras provinciales y nacionales, fortaleciendo el vínculo entre el arte contemporáneo y las comunidades del interior santafesino.
Con una convocatoria que superó las expectativas y una participación de artistas de distintos continentes, la quinta edición de la Bienal se prepara para volver a convertir a San Jerónimo del Sauce en un punto de referencia para la escultura internacional durante el próximo mes de octubre.