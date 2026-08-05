Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Rutas y accesos de la provincia de Santa Fe
Continúan los trabajos de reparación de calzada en el intercambiador de la Ruta Nacional A012 y la Autopista Rosario-Buenos Aires, por lo que se realizan cortes parciales y progresivos según el avance de la obra.
También permanece vigente el corte total en la intersección con la Ruta Nacional 34, debido a los trabajos de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Los desvíos establecidos son:
Los vecinos ubicados al norte de la A012 pueden ingresar por el camino alternativo paralelo (solo para vehículos livianos).
Los vecinos del sector sur utilizan la banquina habilitada sobre la A012 (también únicamente para vehículos livianos).
El tránsito pesado solo puede acceder al Parque Industrial de Roldán por la A012 y la RN 1V09.
Continúa prohibida la circulación de camiones entre la RN 1V09 y la RN 34, salvo aquellos con destino al Parque Industrial de Roldán.
Se solicita respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.
Puente Carretero: nuevo desvío hacia Santo Tomé
Por la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, desde este martes quedó habilitado un nuevo desvío en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.
La mano que circula hacia Santo Tomé utiliza un desvío, mientras que el sentido hacia Santa Fe funciona momentáneamente con doble circulación en un tramo de aproximadamente 200 metros.
Se recomienda circular con extrema precaución, prever demoras superiores a las habituales o, de ser posible, utilizar como alternativa la Autopista Santa Fe-Rosario.
Entre los principales trabajos se destacan:
Pavimentación en rutas provinciales 2, 10-S, 31, 91, 96 y 7-S.
Repavimentación en las rutas provinciales 1, 5, 6, 10, 13, 21, 23, 39 y 41-S.
Construcción de nuevas rotondas en Esperanza, Venado Tuerto, Rosario, Carlos Pellegrini y Arrufó.
Obras en puentes y accesos sobre las rutas 4, 32, 39 y 98-S, además de la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Visibilidad reducida por presencia de bancos de niebla y neblina en todo el territorio provincial.
A esto se suman lloviznas que provocan calzadas húmedas y resbaladizas. Se solicita extremar precauciones al transitar.
Autopista Santa Fe - Rosario
Desde el KM 117 a KM 122, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras - Circular con precaución
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de Assa.
9 de Julio entre Junín y Santiago del Estero (14.30 - 15.30 hs) Obras de Assa.
Santiago del Estero entre 1ero de Mayo y 9 de Julio (14.30 - 15.30 hs) Obras de Assa.
Junín entre Av. Freyre y Dr. Zavalla (08.00 -09.00 )Obras de Assa.
Gob. Crespo entre Rivadavia y San Luis (08.00 - 09.00 hs) Obras de Assa.
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )
Francia intersección con calle Moreno (08.00 - 12.00 hs) Obras de Assa.
Junín entre Av. Freyre y Dr. Zavalla (09.00 - 12.00 hs.) Obras de Assa.
Gob. Crespo entre Rivadavia y San Luis (09.00 - 10.00 hs) Obras de Assa.
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona Afectada: 9 de Julio entre Junín y Santiago del Estero
Líneas 1 - 15 - 18 (vuelta): De recorrido habitual por calle 9 de julio – Suipacha - Rivadavia - Obispo Gelabert - 9 de Julio a recorrido habitual.
Línea 2 (vuelta): De recorrido habitual por calle 9 de julio – Suipacha - Rivadavia - Santiago del Estero a recorrido habitual.
Línea 4 (vuelta): De recorrido habitual por calle 9 de julio – Suipacha - Rivadavia a recorrido habitual.
Línea 5 (vuelta): De recorrido habitual por calle 9 de julio – Junín - 4 de Enero - Obispo Gelabert a recorrido habitual.
* Zona Afectada: Santiago del Estero entre 1ero de Mayo y 9 de Julio*
Líneas 13 y 16 (vuelta): de recorrido habitual por calle Santiago del Estero - 1ero de Mayo - Suipacha - Rivadavia - Santiago del Estero a recorrido habitual.
Zona afectada: Junín entre Av. Freyre y Dr. Zavalla (08.00 - 09.00 hs)*
Línea 3 y 5 (ida): de recorrido por Av. Freyre - Gob. Crespo - Av. Presidente Perón - Suipacha a recorrido habitual.