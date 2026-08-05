Santa Fe ciudad

El puente peatonal de 27 de Febrero deslucido: cómo planean refaccionarlo

La estructura presenta sectores deteriorados y vandalizados. El municipio aclaró que no pondrá en funciones a los sistemas mecánicos pero sí le harán un mantenimiento al puente peatonal. También realizan trabajos sobre el Parque Alberdi. ¿Califica como “carie urbana”?