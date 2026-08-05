Pronóstico

Miércoles con posibilidades de tormenta durante la mañana en la ciudad de Santa Fe

La ciudad amaneció con cielo cubierto por neblina, una temperatura de 15,9°C y humedad del 99%. El Servicio Meteorológico Nacional prevé probabilidades de tormentas aisladas durante las primeras horas del día y una mejora paulatina hacia la tarde, cuando predominará el cielo mayormente nublado.