Geriátrico del horror

"Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias": Poletti defendió los controles municipales

El mandatario local aseguró que la Municipalidad no tenía denuncias ni registros de inspecciones sobre las residencias clandestinas de adultos mayores que investiga la Justicia. Además, confirmó que se inició un sumario administrativo para determinar si existieron responsabilidades. Y dijo que las personas rescatadas ya comenzaron a ser reubicadas en instituciones habilitadas o con sus familias.