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"El lunes me voy a presentar ante la Justicia": la responsable del geriátrico incendiado rompió el silencio en una entrevista marcada por la tensión

Señalada por la Justicia como responsable del establecimiento y sobre quien pesaría un pedido de captura en el marco de la investigación, anunció que este lunes se presentará voluntariamente ante el fiscal Andrés Cecchini para ponerse a disposición de la causa.