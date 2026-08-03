El Litoral tuvo acceso exclusivo a una entrevista realizada el sábado pasado por Esteban Larramendi, cronista barrial dedicado a temas sociales, en la que María Laura Milia Gamboa rompió el silencio por primera vez desde el incendio del hogar para adultos mayores que funcionaba en Gollán al 11000.
"El lunes me voy a presentar ante la Justicia": la responsable del geriátrico incendiado rompió el silencio en una entrevista marcada por la tensión
Señalada por la Justicia como responsable del establecimiento y sobre quien pesaría un pedido de captura en el marco de la investigación, anunció que este lunes se presentará voluntariamente ante el fiscal Andrés Cecchini para ponerse a disposición de la causa.
Señalada por la Justicia como responsable del establecimiento y sobre quien pesaría un pedido de captura en el marco de la investigación, anunció que este lunes se presentará voluntariamente ante el fiscal Andrés Cecchini para ponerse a disposición de la causa.
A lo largo de la entrevista, Milia Gamboa evitó responder algunos de los principales interrogantes vinculados al funcionamiento del hogar y reiteró que solo brindará explicaciones completas ante el Ministerio Público de la Acusación.
Entrevista a la responsable del "Geriátrico del Horror"
"No puedo hablar más porque me estoy preparando para defenderme"
—La Justicia sostiene que usted permanece prófuga. ¿Qué va a hacer?
—No puedo hablar mucho porque me estoy preparando para salir a defenderme. El lunes me voy a presentar, voy a hablar con el fiscal Cecchini, que es quien entiende en la causa. Ahí voy a explicar todo.
Las cosas no son como las dicen. Eso lo voy a aclarar el lunes, si Dios quiere.
"A usted no le voy a dar explicaciones"
—¿El hogar estaba habilitado para funcionar? Usted dictaba cursos para cuidadores. ¿Tenía títulos o formación que la avalaran?
—Los invito a ir al hogar, mirar las carpetas y los papeles. Ahora otra persona se va a hacer cargo. Estuvo la Municipalidad, estuvo la PDI. Los abuelos están en perfecto estado.
—Pero, concretamente, ¿el hogar estaba habilitado o no?
—Todo eso lo voy a explicar donde corresponde.
"Usted tendría que preguntarme por los abuelos"
—Usted me tiene que preguntar por los abuelos. Lo demás ya le dije que lo voy a explicar donde tengo que explicarlo. No tengo por qué darle explicaciones a usted. Voy a responder donde corresponde.
"Soy el último eslabón"
—¿Qué responderá cuando se presente ante la Justicia?
—Sé que estoy en el centro de la polémica y que quisieron condenarme antes de escucharme. El lunes voy a salir a defenderme y quienes hicieron determinadas acusaciones tendrán que probarlas. Yo todavía no nombré a nadie, pero cuando ustedes vayan al hogar van a poder ver la documentación.
—¿A qué documentación se refiere?
—No existe ninguna estafa ni ninguna asociación ilícita. Lo que hay son derivaciones de adultos mayores que provienen de organismos del Estado. La realidad es que muchas veces no tienen dónde alojarlos. No hay lugares disponibles, PAMI no tiene cápitas suficientes y, cuando aparece un caso urgente, alguien tiene que hacerse cargo. En algunos casos hasta tuvimos que ir con custodia para rescatar a personas que estaban en situaciones muy difíciles.
—¿Puede dar ejemplos?
—P. vivía en situación de calle y hace más de tres años que está con nosotros. También están N. y P. R. es más joven, pero también necesitaba asistencia. Dicen que todo esto era un negocio, pero nunca cuentan la otra parte.
Entrevista a la responsable del "Geriátrico del Horror" 2
—¿A qué se refiere?
—Por ejemplo, el caso de V. Su situación se hizo viral, pero nadie contó que desde el 8 de julio está alojada en el hogar y que no recibió ayuda de ningún organismo. Esas son las realidades que nosotros enfrentamos todos los días.
—Usted sostiene que el Estado derivaba personas a su hogar. ¿Cómo define el rol que cumplía?
—Yo era el último eslabón de la cadena. La persona que resolvía los casos cuando nadie más encontraba una respuesta. Cuando las papas quemaban, las personas llegaban a mí, pero después nadie salía a dar la cara por mí.
—¿Qué hacía cuando le llevaban un adulto mayor?
—Si me acercaban a una persona y me la dejaban porque no tenían dónde ubicarla, yo no la iba a dejar en la calle.
—¿Con qué se presentará ante la Justicia?
—Voy a buscar un abogado y me voy a presentar con todas las pruebas. Cuando ustedes vayan al hogar van a poder ver la documentación. Todo lo que digo está respaldado y eso es lo que voy a demostrar.
El reclamo por las publicaciones
—¿Qué les reclama a quienes difundieron denuncias en su contra?
—Toda la gente que habló sin saber va a tener que responder. Los que difamaron también. Hubo asistentes sociales y otras personas que salieron a hablar mal de mí y de mis geriátricos.
"Soy una particular que intentó ayudar"
—¿Cómo define su actuación?
—Yo soy una particular. Intenté e intento ayudar.
—Fuimos en un auto de la Municipalidad hasta San Javier. Tengo las fotos. Casi nos matan, casi nos linchan. Toda esa información también la voy a presentar ante la Fiscalía.
La conversación concluyó sin que respondiera de manera concreta si el establecimiento contaba con la habilitación correspondiente para funcionar al momento del incendio, uno de los puntos centrales de la investigación judicial.
Las declaraciones de la responsable del establecimiento abren, además, un interrogante que excede su situación procesal: ¿el incendio de Gollán al 11000 dejó al descubierto únicamente la eventual responsabilidad de una persona o también expuso las falencias de un sistema de derivaciones, controles y asistencia a adultos mayores que funcionaba mucho más allá de ese hogar? Esa es una respuesta que ya no dependerá de una entrevista, sino del avance de la causa y de la actuación de los organismos públicos involucrados.