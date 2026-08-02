Testimonio

La hija de un residente del geriátrico del horror: "Tenía 20 años y peleaba sola por mi papá"

La joven rompe el silencio y habla en exclusiva con El Litoral. Denunció, penalmente, las irregularidades del lugar meses antes del incendio que investiga la Justicia. Su relato incluye amenazas, cartas de otros residentes pidiendo ayuda y una denuncia por el presunto manejo irregular del dinero de su padre.