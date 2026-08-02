"Mi papá estuvo casi un año ahí y pasamos un montón de cosas"
La hija de un residente del geriátrico del horror: "Tenía 20 años y peleaba sola por mi papá"
La joven rompe el silencio y habla en exclusiva con El Litoral. Denunció, penalmente, las irregularidades del lugar meses antes del incendio que investiga la Justicia. Su relato incluye amenazas, cartas de otros residentes pidiendo ayuda y una denuncia por el presunto manejo irregular del dinero de su padre.
—¿Cuándo ingresó su papá al hogar?
—Entró en julio del año pasado y estuvo casi un año. Lo pude sacar hace unos dos meses porque ya no daba más la situación. Yo estaba sola, estudiando, sin recursos y tratando de hacer todo lo posible para ayudarlo. Tengo 20 años y era muy difícil sostener todo sola.
La joven aceptó hablar con El Litoral después de varios días de diálogo, acompañamiento y de reconstruir la documentación que presentó antes del incendio. Durante la entrevista pidió resguardar su identidad porque teme represalias, aunque decidió romper el silencio al entender que la tragedia ocurrida en el geriátrico obliga a contar lo que, advirtió a la Justicia durante meses.
"Hice tres denuncias antes de que ocurriera todo esto"
—¿Cuándo decidiste denunciar?
—Hice tres denuncias. La primera fue el 22 de abril, otra el 15 de mayo y después presenté una tercera. En esas denuncias conté todo lo que estaba pasando.
— ¿Dudaste en denunciar?
— Si, tenía mucho miedo. Yo veía que era una red muy grande. No quería exponerme porque sentía que había mucha gente involucrada.
Mientras la Justicia intenta reconstruir qué sucedía dentro del geriátrico antes del incendio, uno de los puntos que deberá determinar es si esas presentaciones llegaron a conocimiento de los organismos competentes y cuál fue la respuesta institucional.
"Nos sacaban la plata de mi papá"
—¿Qué fue lo que denunciaste?
—Denuncié que nos sacaban la plata. M.L.M.G. que regenteaba los centros, se hizo hacer una carta poder en ANSES para cobrar el dinero de mi papá sin autorización nuestra. Solamente figuraban la firma de la mujer del hogar, la del director del Protomédico y falsificó la firma de mi padre
—¿Lograste modificar la situación?
—Sí. Les pregunté si podía tener yo la tarjeta y depositarle la plata a mi papá. Me respondían que no, que ellos necesitaban sí o sí la tarjeta. Mi papá no tenía celular ni sabía usarlo. Ella le armó una cuenta de Homebanking y se transfería el ingreso de mi padre a una cuenta propia.
La joven puso las pruebas a disposición del equipo de investigación de El Litoral y que forman parte de las denuncias presentadas por la entrevistada al MPA
"Me amenazaban con denunciarme por abandono de persona"
—¿Qué pasó cuando comenzaste a cuestionar lo que ocurría?
—Me empezaron a amenazar. Me decían que me iban a denunciar por abandono de persona, cuando era justamente al revés. Yo era la única que estaba con mi papá.
—¿Cómo te afectó esa situación?
—Muy mal. Psicológicamente fue muy duro, porque yo veía lo que estaban pasando los abuelos, me suplicaban ayuda, me sentía impotente. Ahora espero que se haga Justicia y que se desmantele toda la red.
"Mi papá era el único que tenía familia que iba a verlo"
—¿Qué recuerdás de los otros residentes?
—r Luis Arriola me escribía cartas pidiéndome ayuda. Me decía que fuera a la Policía. Yo presenté esas cartas con las denuncias. Me dijeron que me iban a llamar y nunca pasó, siquiera ahora después de lo que pudo ser una tragedia.
—¿Tu papá recibía visitas?
—Sí, pero era el único. Los demás prácticamente no tenían familiares que fueran a verlos. Estaban encerrados, no los dejaban salir por eso me pedían ayuda, yo aún hoy no puedo comprender tanta crueldad y desamparo.
"Fui al Centro Territorial de Denuncias, a la Defensoría del Pueblo y nunca me llamaron".
—¿Dónde presentaste esas denuncias?
—Fui al Centro Territorial de Denuncias, a la Defensoría del Pueblo y expliqué todo. También mencioné el nombre del asistente social que me recomendó el lugar, y luego me pidió el PIN de la tarjeta de mi papá, informé el nombre de la responsable del hogar y cómo llegó mi papá ahí. Me da temor que la Justicia aun no la encontró y el fiscal dijo en la radio que está profuga.
—¿Alguien del MPA te contactó o te ofrecieron garantías?
—No. Me dijeron que me iban a contactar y nunca más me llamaron. Escuche en medio que Fiscalía está investigando que pasó con mis denuncias y me hace sentir insegura
"Yo hice todo lo que podía. Lo denuncié antes. Lo único que quiero es que se sepa la verdad".