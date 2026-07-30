En la capital santafesina

Incendio en el "geriátrico del horror": el municipio confirmó que el hogar funcionaba "fuera de la ley"

Tras el rescate de siete adultos mayores, la Municipalidad de Santa Fe aseguró que el establecimiento no figuraba en ningún registro oficial. Los sobrevivientes permanecen bajo asistencia estatal mientras la Justicia investiga responsabilidades y busca a la propietaria del lugar, que continúa prófuga.