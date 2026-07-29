Santa Fe

Incendio y tensión en una vivienda que funcionaría como pensión para adultos mayores

El fuego se declaró en un inmueble ubicado en Gollán al 10.100 y obligó a evacuar a todas las personas que permanecían en el lugar. Un hombre de 32 años fue hospitalizado tras inhalar humo, mientras peritos intentan establecer cómo comenzó el siniestro.