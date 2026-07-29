Una árbitra de fútbol de 24 años murió este martes luego de sufrir graves heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.
Tres Arroyos: murió una árbitra de 24 años tras impactar contra un árbol
La joven viajaba como acompañante en un vehículo que perdió el control luego de un roce y terminó contra la rambla central. Falleció tras las graves lesiones sufridas.
La víctima fue identificada como Maite Otaegui, quien viajaba como acompañante en un Chevrolet Astra que protagonizó un choque sobre la avenida Constituyentes. El vehículo rozó un camión que estaba estacionado y, tras perder el control, terminó impactando contra un árbol ubicado en la rambla central.
Cómo ocurrió el accidente
Según la información difundida por medios locales, el automóvil circulaba hacia el centro de Tres Arroyos cuando se produjo el contacto con un camión repartidor estacionado.
Luego del primer impacto, el conductor perdió el dominio del vehículo, que salió de su trayectoria, realizó un giro y terminó chocando contra un árbol.
Otaegui fue asistida por los equipos de emergencia y trasladada al Hospital Municipal de Tres Arroyos. Horas después, los médicos confirmaron su fallecimiento como consecuencia de las lesiones provocadas por el impacto.
Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas que originaron la maniobra ni el estado del conductor del automóvil.
Trayectoria como árbitra
Maite Otaegui había iniciado su carrera dentro del arbitraje en abril de 2019, cuando comenzó a desempeñarse en la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol.
Con el paso del tiempo fue sumando experiencia y recibió designaciones en distintas categorías, hasta convertirse en jueza principal de partidos de torneos locales.
Entre junio de 2024 y junio de 2025 también fue convocada para encuentros organizados por el Consejo Federal y la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.
Días antes del accidente, había sido designada para dirigir partidos correspondientes a Primera y Segunda División.
Reconocimiento dentro del fútbol
En 2022, Otaegui formó parte de un hecho histórico para el fútbol de Tres Arroyos al integrar, junto a Maylén Vázquez y Jessica Marín, la primera terna arbitral compuesta exclusivamente por mujeres en un encuentro de la máxima categoría local.
Además de su recorrido en el arbitraje, durante 2025 había completado sus estudios y se había recibido de enfermera.
Su fallecimiento generó conmoción entre familiares, allegados y personas vinculadas al fútbol regional, que destacaron su compromiso y trayectoria dentro de la actividad deportiva.