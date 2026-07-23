Paro cardiorrespiratorio

Murió Bruno Bentancor, delantero uruguayo de 22 años surgido de Peñarol

Antes de su muerte, el delantero había quedado envuelto en una polémica durante una prueba en Deportivo Riestra, donde fue acusado de retirar ropa deportiva de otros jugadores, aunque la situación se resolvió sin denuncia judicial.