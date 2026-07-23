El fútbol uruguayo atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Bruno Bentancor, delantero de 22 años surgido de Peñarol y que actualmente integraba el plantel de Deportivo Italiano, equipo de la liga amateur de Uruguay.
Murió Bruno Bentancor, delantero uruguayo de 22 años surgido de Peñarol
Antes de su muerte, el delantero había quedado envuelto en una polémica durante una prueba en Deportivo Riestra, donde fue acusado de retirar ropa deportiva de otros jugadores, aunque la situación se resolvió sin denuncia judicial.
La institución confirmó que el futbolista falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio, una noticia que generó conmoción tanto en Uruguay como en Argentina.
El atacante había cobrado notoriedad recientemente luego de viajar a Buenos Aires para realizar una prueba futbolística en Deportivo Riestra.
El mensaje de Deportivo Italiano
Deportivo Italiano despidió al futbolista con un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, donde destacó el vínculo que había construido con el club.
“Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador, Bruno Bentancor, o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano”, expresó la institución.
La carrera de Bruno Bentancor
Bentancor comenzó su trayectoria en Fénix y luego llegó a las divisiones juveniles de Peñarol, donde logró debutar en Primera División en 2023.
Con la camiseta del conjunto aurinegro disputó 14 partidos antes de continuar su carrera por distintos equipos. El delantero pasó por Everton de Chile, Rentistas, Cerro y Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, además de su regreso al fútbol uruguayo.
En Deportivo Italiano había disputado cuatro encuentros y convertido dos goles antes de su fallecimiento.
Su paso por Riestra
En los últimos días, el nombre de Bentancor también había aparecido en medios argentinos por una situación ocurrida durante una prueba futbolística en Deportivo Riestra.
Según trascendió, durante su estadía en el club fue registrado por cámaras de seguridad retirando indumentaria deportiva perteneciente a otros integrantes del plantel.
La situación se resolvió sin intervención judicial luego de que el jugador abonara el valor de los elementos retirados y la institución decidiera no presentar una denuncia. Posteriormente, Bentancor regresó a Uruguay para continuar su carrera en Deportivo Italiano.