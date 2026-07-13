La muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams continúa generando conmoción en el mundo del deporte. Mientras la investigación sigue su curso para esclarecer las causas del fallecimiento, la emotiva despedida que publicó su pareja en las redes sociales conmovió a miles de personas.
El desgarrador mensaje de la pareja de Jayden Adams tras la muerte del futbolista
Aqueelah Chloe Adendorf compartió una emotiva carta en redes sociales, donde recordó su historia juntos y prometió cuidar de los hijos que formaron como familia.
Aqueelah Chloe Adendorf, madre de una de las hijas del mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección de Sudáfrica, compartió un extenso mensaje en el que recordó su historia juntos y expresó el profundo dolor que atraviesa su familia.
La emotiva despedida
En una publicación que rápidamente se viralizó, la joven aseguró que no encontraba palabras para describir el vacío que dejó la partida del jugador. Además, lo definió como "el amor de su vida", su "mayor apoyo" y su "mejor amigo".
"Tu ausencia se sentirá para siempre, pero te prometo que siempre estaré ahí para tus hijas y tu pequeño. Ayudaré a mantener vivo tu amor a través de ellos", escribió al comienzo del mensaje.
"Una parte de mi corazón se fue con vos"
En otro tramo de la carta, Aqueelah expresó el dolor que siente por la pérdida del futbolista. "No hay palabras para describir el dolor que estoy sintiendo. Descansa en paz, mi amor", manifestó.
También agradeció los momentos compartidos durante la relación. "Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo", escribió.
Finalmente, cerró su despedida con un mensaje cargado de emoción: "Una parte de mi corazón se fue con vos, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que volvamos a encontrarnos, te voy a extrañar todos los días. Descansa en paz, mi ángel. Te amaré siempre y para toda la eternidad".
Qué se sabe sobre la muerte de Jayden Adams
Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento del futbolista. Aunque en el entorno deportivo comenzaron a circular distintas versiones, su familia y las personas cercanas al jugador pidieron evitar especulaciones mientras avanza la investigación.
La noticia causó un fuerte impacto debido a que Adams atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Después de destacarse en el Stellenbosch FC, logró consolidarse en el Mamelodi Sundowns y también ganó protagonismo en la selección de Sudáfrica, donde sus actuaciones en el Mundial lo posicionaron como una de las jóvenes promesas del fútbol de su país.