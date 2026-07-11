El fútbol sudafricano quedó conmocionado tras confirmarse la muerte de Jayden Adams, mediocampista de 25 años del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional de Sudáfrica, conocida como Bafana Bafana.
Murió Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica que disputó el Mundial 2026
El jugador de 25 años fue hallado sin vida en una vivienda de Ciudad del Cabo y las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del hecho.
La familia y representantes del jugador comunicaron la noticia este viernes 11 de julio, según informó el medio sudafricano Soccer Laduma. La pérdida generó un fuerte impacto en la comunidad deportiva, ya que Adams había sido una de las figuras jóvenes del equipo nacional durante la Copa Mundial de la FIFA.
El futbolista falleció en su domicilio poco después de regresar del torneo disputado en América, de acuerdo con información publicada por Sunday World. La noticia llegó apenas dos semanas después de la muerte de su abuela, Marianna Adams.
El homenaje del fútbol sudafricano
Tras conocerse el fallecimiento, distintas instituciones deportivas expresaron su dolor por la pérdida del mediocampista.
La South African Football Players Union (SAFPU), sindicato que representa a los futbolistas del país, publicó un mensaje en el que destacó su talento, humildad y compromiso con la camiseta de Sudáfrica.
“Le ha robado a nuestra nación a un futbolista extraordinario, pero nunca podrá borrar el legado que deja Jayden Adams”, expresó la organización en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.
También el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, manifestó su tristeza por la noticia y señaló que el país perdió a uno de sus jóvenes talentos más prometedores.
Su participación en el Mundial 2026
Adams había tenido un papel destacado con la selección sudafricana durante la Copa del Mundo 2026.
El mediocampista fue titular en el debut frente a México, disputó un tiempo en el empate 1-1 ante República Checa e ingresó en los minutos finales del triunfo por 1-0 frente a Corea del Sur. No participó del encuentro de eliminación en los 16avos de final contra Canadá.
Su rendimiento internacional consolidó una carrera en crecimiento y lo posicionó como una de las promesas del fútbol de su país.
Investigación abierta
Nacido en Ciudad del Cabo, Adams comenzó su trayectoria profesional en Stellenbosch FC, donde sus actuaciones le permitieron llegar a la selección mayor.
En enero de 2025 fue transferido al Mamelodi Sundowns, uno de los clubes más importantes de Sudáfrica y campeón de la Liga de Campeones de la CAF.
La Policía informó que inició una investigación luego de que el sábado por la mañana fuera encontrado el cuerpo de un hombre de 25 años en una vivienda ubicada en Schotschekloof, un suburbio del centro de Ciudad del Cabo.
El dolor de su entorno cercano
Brendine Johnson, mentor del futbolista, recordó que había mantenido una conversación reciente con Adams y destacó que el jugador estaba ilusionado con su regreso tras el Mundial.
Según expresó, la familia pidió respeto y privacidad en este momento de duelo. La muerte del mediocampista ocurrió luego de una etapa marcada por grandes logros deportivos y también por la pérdida reciente de un familiar cercano.