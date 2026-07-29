En Santa Isabel

Denuncia por mala praxis: médico diagnosticó a un árbitro de futbol un desgarro y terminó con la pierna amputada

La presentación fue realizada ante el MPA (fiscalía de Venado Tuerto) por la abogada de la víctima, quien sostiene que un diagnóstico inicial de desgarro muscular retrasó la detección de una grave afección vascular. También pidió que se investigue el funcionamiento del establecimiento sanitario y las eventuales responsabilidades de sus autoridades.