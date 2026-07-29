La Justicia de Salta ordenó una prohibición de innovar sobre un inmueble ubicado en Cafayate, donde se investigan dos incendios que habrían sido provocados de manera intencional. La medida busca preservar el lugar mientras avanza la causa judicial y garantizar la protección ambiental del área afectada.
Incendios en Cafayate: prohibieron modificar el predio donde investigan focos intencionales
La resolución busca resguardar el terreno mientras continúa la investigación por dos hechos ocurridos entre mayo y junio. Un hombre de 32 años permanece imputado por incendio doloso.
La resolución fue dictada por el Juzgado de Garantías de Cafayate tras un pedido presentado por la fiscal penal Sandra Rojas, quien lleva adelante la investigación.
La medida judicial
El magistrado hizo lugar al planteo de la fiscalía y dispuso que no podrán realizarse loteos, cambios de uso del suelo, subdivisiones, fraccionamientos ni urbanizaciones en el predio identificado con la Matrícula Catastral N.° 6524, perteneciente a la Finca Monte S.A.
En ese lugar se registraron dos focos ígneos, el 13 de mayo y el 7 de junio, que afectaron un sector de bosque nativo y pastizales ubicado en las inmediaciones del Aeródromo Gilberto Lavaque.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la medida tiene como finalidad preservar las condiciones del inmueble mientras continúan las actuaciones judiciales y resguardar la legislación ambiental.
El avance de la investigación
Por la causa permanece imputado un hombre de 32 años, acusado del delito de incendio doloso en concurso real. Tras la audiencia de imputación, la Justicia le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria por un plazo de 30 días.
Durante esa audiencia, la fiscalía solicitó que permaneciera detenido al considerar que existían riesgos procesales y que aún restaban producir y analizar distintas pruebas relacionadas con los hechos investigados.
La defensa del acusado rechazó la acusación y negó cualquier participación de su representado en los incendios.
La denuncia que originó la causa
Los dos incendios fueron combatidos por efectivos de la Policía de Salta, Bomberos Voluntarios, brigadistas forestales y vecinos, quienes trabajaron para contener las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros sectores.
La investigación comenzó luego de una denuncia presentada a principios de junio por la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, quien manifestó sospechas de que los focos ígneos habían sido provocados de manera intencional.
La decisión de otorgar la prisión domiciliaria al imputado generó cuestionamientos debido al impacto ambiental provocado por los incendios y a la cantidad de pruebas reunidas por la fiscalía, entre ellas evidencia tecnológica y testimonios incorporados al expediente.