En Salta

Prisión domiciliaria para el acusado de iniciar los incendios en Cafayate

El hombre, de 32 años, fue imputado por incendio doloso y deberá cumplir 30 días de prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. La Fiscalía había solicitado que permaneciera detenido por considerar que existían riesgos procesales y pruebas aún pendientes de análisis. La defensa negó su participación en los hechos.