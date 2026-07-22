La Justicia de Salta resolvió que el principal sospechoso de haber iniciado los incendios que afectaron más de 200 hectáreas en la localidad de Cafayate cumpla 30 días de prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Prisión domiciliaria para el acusado de iniciar los incendios en Cafayate
El hombre, de 32 años, fue imputado por incendio doloso y deberá cumplir 30 días de prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. La Fiscalía había solicitado que permaneciera detenido por considerar que existían riesgos procesales y pruebas aún pendientes de análisis. La defensa negó su participación en los hechos.
El hombre, de 32 años, fue imputado por el delito de incendio doloso y permanecerá en su domicilio de esa ciudad mientras avanza la investigación judicial.
La decisión generó cuestionamientos en la comunidad local por la magnitud del daño ambiental provocado por el fuego y por la evidencia reunida hasta el momento por la Fiscalía.
El acusado fue ubicado en la zona donde comenzaron los focos
Según la investigación, el sospechoso fue ubicado mediante el rastreo de su teléfono celular en la zona de la finca El Monte, en inmediaciones del aeródromo Gilberto Lavaque, donde se originaron los primeros focos de incendio.
Los investigadores también establecieron que el hombre conocía el sector, ya que concurría con frecuencia al lugar para extraer leña.
La causa se inició a partir de una serie de incendios registrados en un área de bosque nativo y pastizales de Cafayate.
De acuerdo con información difundida durante el avance de la investigación, los episodios se produjeron el 13 de mayo y el 7 de junio de 2026 en un predio perteneciente a Finca El Monte S.A., ubicado cerca del aeródromo local.
En ambos casos debieron intervenir bomberos voluntarios, brigadistas forestales, efectivos policiales y vecinos para controlar las llamas y evitar que se extendieran hacia otros sectores.
La investigación tomó impulso luego de que la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, presentara una denuncia a comienzos de junio ante la sospecha de que el origen del fuego podía haber sido intencional.
A partir de esa presentación, la Fiscalía Penal de Cafayate comenzó a reunir elementos para determinar las circunstancias en las que se iniciaron los incendios y establecer eventuales responsabilidades.
La fiscal Sandra Rojas había señalado previamente que uno de los objetivos de la investigación era identificar a los responsables y determinar cómo se habían iniciado los focos.
En ese momento, el fuego ya había afectado poco más de 200 hectáreas y las autoridades mantenían abierta la posibilidad de que los incendios hubieran sido provocados de manera deliberada.
En la causa, la Fiscalía consideró que existían elementos suficientes para imputar al hombre de 32 años por incendio doloso.
La acusación se sustenta, entre otros elementos, en pruebas tecnológicas y testimoniales que son analizadas por los investigadores. Sin embargo, el proceso judicial continúa y la responsabilidad del acusado todavía deberá ser determinada por la Justicia.
La Fiscalía había pedido que permaneciera detenido
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía de Cafayate solicitó que el acusado permaneciera detenido. El pedido se fundamentó en la existencia de posibles riesgos procesales y en la necesidad de avanzar con distintas medidas de prueba que todavía se encuentran pendientes.
Entre esas diligencias se encuentran la recepción de nuevos testimonios y el análisis de otros elementos incorporados a la causa. La Fiscalía también tuvo en cuenta que el imputado registra una condena de ejecución condicional dictada en octubre de 2025.
Finalmente, la Justicia dispuso que la prisión preventiva se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario durante un plazo de 30 días. El acusado permanecerá en su domicilio de Cafayate, localidad ubicada a unos 195 kilómetros al sur de la ciudad de Salta.
La defensa, por su parte, negó que el hombre haya participado en los incendios y rechazó la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal. De esta manera, la investigación continuará mientras se incorporan nuevos elementos y se realizan las diligencias necesarias para establecer qué ocurrió y quiénes fueron los responsables.
La resolución judicial generó cuestionamientos en la comunidad de Cafayate, principalmente por la dimensión del daño ambiental provocado por los incendios y por la cantidad de elementos que la Fiscalía presentó durante la investigación.
No obstante, la causa permanece abierta y la imputación no implica una condena: la Justicia deberá determinar, a partir de las pruebas que se incorporen al expediente, si el acusado tuvo responsabilidad en los hechos que se investigan.