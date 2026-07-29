Una fuerte explosión en una vivienda del barrio Parque Capital Sur, en la ciudad de Córdoba, provocó un incendio de grandes dimensiones y dejó a dos personas con graves quemaduras.
Video: una explosión destruyó una casa en Córdoba y dos personas resultaron heridas
El estallido provocó un incendio de grandes dimensiones y dejó a los ocupantes con lesiones de consideración. Bomberos trabajaron para controlar el fuego.
El episodio ocurrió sobre la avenida Tronador al 3100 y quedó registrado por una cámara de seguridad. Las imágenes muestran cómo el estallido se produjo de manera repentina y provocó daños importantes en la estructura del inmueble.
Cómo ocurrió el estallido
Según se observa en el registro audiovisual, la explosión generó una fuerte onda expansiva que derribó parte de la casa, arrojó restos de materiales hacia la calle y produjo una gran nube de polvo que cubrió el sector durante los primeros minutos.
Tras el impacto inicial, las llamas comenzaron a avanzar rápidamente dentro de la vivienda, por lo que fue necesaria la intervención del personal de la Subdirección General de Bomberos.
Luego de un operativo de rescate, los equipos lograron controlar el fuego y evitar que se extendiera hacia las propiedades cercanas.
Dos personas fueron trasladadas
Dentro de la vivienda se encontraban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes sufrieron quemaduras en sus miembros superiores e inferiores.
Los dos fueron asistidos por un servicio de emergencias y derivados al Instituto del Quemado, donde permanecen internados.
Mientras se desarrollaban las tareas de rescate, algunos vecinos expresaron su preocupación por la demora en la llegada de los equipos de emergencia. Según sus testimonios difundidos en medios locales, la Policía, los bomberos y las ambulancias arribaron aproximadamente 15 minutos después del hecho.
Investigan qué provocó la explosión
Por el momento, las causas del estallido no fueron establecidas. Peritos especializados trabajan en el lugar para analizar los restos de la vivienda y determinar qué originó la explosión y el posterior incendio.
La investigación continuará con las pericias técnicas necesarias para reconstruir la secuencia que terminó con gran parte del inmueble destruido y dos personas hospitalizadas.