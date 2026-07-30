Santa Fe

La dueña del geriátrico del horror sigue prófuga y ya había sido imputada por estafas a adultos mayores

La mujer permanece con paradero desconocido luego de los allanamientos ordenados por la Justicia. La Fiscalía investiga si repitió el mismo mecanismo por el que había sido acusada en 2025: retener tarjetas bancarias y documentación para apropiarse de las jubilaciones de los residentes. Mientras tanto, fue detenido el encargado del establecimiento