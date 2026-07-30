Continúa la búsqueda de la propietaria del "geriátrico del horror" quien permanece con paradero desconocido y acumula un antecedente judicial que ahora vuelve a cobrar relevancia: en 2025 ya había sido imputada por una presunta maniobra de estafas mediante la retención de tarjetas bancarias y documentación de ancianos alojados en otros establecimientos que también funcionaban de manera irregular.
La dueña del geriátrico del horror sigue prófuga y ya había sido imputada por estafas a adultos mayores
La mujer permanece con paradero desconocido luego de los allanamientos ordenados por la Justicia. La Fiscalía investiga si repitió el mismo mecanismo por el que había sido acusada en 2025: retener tarjetas bancarias y documentación para apropiarse de las jubilaciones de los residentes. Mientras tanto, fue detenido el encargado del establecimiento
La mujer, es considerada una de las principales responsables del hogar ubicado en José Gollán al 10100, donde el lunes un interno inició un incendio para pedir auxilio y denunciar las condiciones en que convivían quienes residían allí.
La causa, que instruye el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Manuel Cechini, investiga los presuntos delitos de Abandono de persona, Estafas por retención indebida y otros hechos que podrían incorporarse conforme avance la pesquisa.
Un grave antecedente
Pero la situación procesal de la mujer en cuestión no comenzó con este expediente.
De acuerdo con fuentes judiciales, durante 2025 fue imputada en otra investigación por la supuesta administración de hogares para adultos mayores que funcionaban sin la correspondiente habilitación. La acusación sostuvo que retenía la documentación personal y las tarjetas donde los residentes percibían jubilaciones y pensiones, apropiándose de manera indebida de esos ingresos.
Ahora, los investigadores procuran establecer si esa modalidad volvió a repetirse en el establecimiento de José Gollán, donde varios residentes denunciaron que tampoco tenían en su poder sus documentos de identidad ni los plásticos con los que cobraban sus haberes previsionales.
Cinco días sin comer
Los testimonios incorporados al expediente indican además que los alojados sufrían maltratos físicos y psicológicos y que permanecían en condiciones incompatibles con un lugar destinado al cuidado de personas vulnerables.
En un dramático relato uno de los residentes confesó que estaban solos y que hacía cinco días no les daban de comer, además de haberles retenido sus tarjetas de cobro.
En este contexto durante la tarde lunes efectivos policiales realizaron un allanamiento en barrio Sur de Santa Fe, en un domicilio donde se presumía que podía encontrarse la mujer, aunque no fue hallada. Su localización pasó ahora a ser una de las prioridades del Ministerio Público de la Acusación.
Detención del encargado
Mientras continúa la búsqueda de la propietaria, la investigación derivó en la detención de un hombre, de 45 años, quien se presentó ante los investigadores como encargado del hogar.
Las actuaciones también incluyeron entrevistas a los siete adultos mayores que permanecían alojados en el lugar. Todos coincidieron en describir situaciones de abandono, violencia física y psicológica, además de la falta de alimentación y de cuidados básicos.
Posteriormente fueron examinados por un médico de la Dirección de Medicina Legal y trasladados por personal del área de Salud de la Municipalidad al Parador Municipal Beata Clara, donde quedaron bajo asistencia del Estado.
Investigación en curso
El incendio que permitió descubrir el funcionamiento del geriátrico clandestino dejó de ser el hecho central del expediente para dar paso a una investigación mucho más amplia.
La Fiscalía intenta determinar si detrás del establecimiento existía un mecanismo sistemático de captación de adultos mayores, retención de documentación, administración irregular de sus ingresos previsionales y sometimiento a condiciones de vida incompatibles con cualquier institución dedicada a su cuidado.
Con la propietaria aún prófuga y el encargado detenido, la pesquisa avanza ahora sobre la reconstrucción del circuito económico del hogar y la eventual existencia de nuevas víctimas vinculadas a otros establecimientos administrados por la misma mujer.