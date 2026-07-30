Un policía declaró este miércoles en el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido desde hace más de dos años en Corrientes, y aportó detalles sobre las primeras horas del operativo de búsqueda.
Caso Loan: un testigo reveló inconsistencias en la búsqueda del niño desaparecido
El sargento Lisandro Saucedo declaró ante el tribunal y relató un episodio ocurrido durante las primeras horas del rastrillaje, cuando un efectivo habría informado un supuesto hallazgo.
El sargento Lisandro Saucedo, exjefe de la Unidad Regional II, brindó su testimonio ante el Tribunal en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y recordó un episodio en el que el comisario Roque Nicolás Báez habría informado al personal que el menor había sido encontrado.
Según relató Saucedo durante la audiencia, Báez descendió de un patrullero y comunicó a los efectivos presentes que “Loan había aparecido”. Sin embargo, el operativo continuó y el niño nunca fue localizado.
El operativo de búsqueda
Durante su testimonio, Saucedo también mencionó que Walter Maciel, uno de los siete acusados en la causa, le solicitó que se comunicara con Antonio Bernardino Benítez, esposo de Laudelina Peña, para realizar una entrevista.
Además, señaló que el excomisario de 9 de Julio le indicó que debía permanecer durante toda la jornada en el puesto de ingreso al campo donde se realizaban los rastrillajes.
El exjefe policial también declaró que los vehículos pertenecientes a la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y al capitán de la Armada Carlos Guido Pérez estaban en la dependencia policial “sin faja de seguridad”. En tanto, indicó que los teléfonos celulares secuestrados fueron entregados al oficial Virgilio Leonardo Medina.
Dudas sobre las primeras actuaciones
En otro tramo de su declaración, Saucedo indicó que durante el allanamiento a la comisaría fueron secuestrados los libros de guardia, un elemento que pasó a formar parte de la investigación sobre el accionar policial durante los primeros momentos de la búsqueda.
Por su parte, Báez afirmó que Maciel era quien “impartía las órdenes” durante el operativo y remarcó que el acusado no pudo explicar quién había comunicado la supuesta aparición del niño.
También recordó que Maciel fue quien le informó sobre el hallazgo de un botín y una huella, motivo por el cual ordenó preservar el lugar y solicitar la intervención de peritos.
El testimonio de la médica
Durante la jornada también declaró Gabina Pelozo, directora del Hospital de 9 de Julio, quien describió el estado de salud de Loan antes de su desaparición. “Loan es un niño sano. Estaba acorde a sexo, edad. Se estaba desarrollando muy bien a nivel psicofísico”, expresó la médica.
Pelozo recordó que se enteró de la desaparición durante la tarde del hecho, cuando recibió la información de que un niño se había perdido en una zona rural. Además, contó que participó del operativo de búsqueda al trasladarse en una ambulancia hasta el área de rastrillajes.
La profesional también brindó detalles sobre la atención médica que recibió Caillava en el hospital luego de la desaparición y señaló que la mujer no era una paciente habitual del establecimiento.
Por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina, permanecen acusados María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica Del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.
Además, otras diez personas están imputadas por presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.