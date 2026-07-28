El juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña retomará este martes las audiencias en la ciudad de Corrientes con la declaración de cuatro testigos, entre ellos dos efectivos policiales que participaron de las primeras actuaciones tras la desaparición del niño.
Caso Loan: dos policías declararán como testigos en una nueva audiencia del juicio
Los efectivos participaron de las primeras horas del operativo de búsqueda del niño desaparecido y brindarán detalles sobre las actuaciones realizadas tras la denuncia del hecho.
La información fue confirmada por María Belén Russo Cornara, una de las abogadas que representa a la familia de Loan, quien indicó que los testimonios fueron solicitados por el fiscal federal Carlos Schafer.
Quiénes son los testigos citados
Los convocados para esta nueva audiencia son Virgilio Leonardo Medina, Víctor Gustavo Fernández, Hugo Daniel Alegre y Mariano Hernán Duarte.
Medina y Fernández ya habían prestado declaración durante la etapa de instrucción de la causa. Por su parte, Alegre integró el operativo inicial de búsqueda desplegado en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, donde Loan participó de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina antes de ser visto por última vez en la zona del naranjal.
En tanto, el suboficial Duarte fue quien recibió el llamado telefónico de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava para informar sobre la desaparición del niño y dio aviso a la Comisaría de 9 de Julio.
La expectativa
Russo Cornara también se refirió a la posibilidad de que Laudelina Peña rompa el denominado pacto de silencio entre los acusados.
"Algún día va a declarar o no. Y eso por el momento no ocurrió, y es posible que nunca ocurra; no tienen la obligación de declarar al ser imputados, así que estamos a la espera en realidad", expresó la letrada.
Cómo continuará el proceso judicial
Tras la finalización de la feria judicial en Corrientes, las audiencias volverán a desarrollarse los martes, miércoles y jueves.
En el juicio se encuentran imputados el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; Daniel "Fierrito" Ramírez; María Victoria Caillava y Laudelina Peña, todos acusados por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024.
Además, otras diez personas enfrentan cargos por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos. Ellos son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.