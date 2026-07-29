El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este martes nuevos testimonios que comprometieron al ex comisario Walter Maciel, uno de los principales acusados en la causa. Dos policías que participaron de las primeras horas del operativo de búsqueda señalaron que era él quien impartía las órdenes durante los rastrillajes realizados en la localidad correntina de 9 de Julio.
Juicio por Loan: dos policías aseguraron que el ex comisario daba las órdenes
Los efectivos que participaron de los primeros rastrillajes declararon ante el tribunal y relataron cómo se organizó el operativo tras la desaparición del niño.
Además, otro testigo que estuvo presente en el almuerzo familiar previo a la desaparición del niño aportó su versión sobre los movimientos de Loan antes de que se le perdiera el rastro.
Los testimonios
Durante la audiencia declararon el sargento Hugo Daniel Alegre y el suboficial Mariano Hernán Duarte, quienes participaron del operativo desplegado tras la denuncia por la desaparición del menor.
Alegre explicó que fue quien recibió el llamado telefónico de María Victoria Caillava para informar sobre el extravío de Loan y posteriormente dio aviso a las autoridades. También relató que quedó a cargo de custodiar el botín de fútbol hallado semienterrado en el barro, elemento que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habría sido colocado allí por Laudelina Peña.
El uniformado afirmó que desconoce quién encontró el calzado y sostuvo que, cuando llegó al lugar, ya había tres cadetes custodiándolo junto al ex comisario Walter Maciel. Según su declaración, fue Maciel quien le ordenó permanecer en la escena junto a otro efectivo hasta que arribara la perito encargada de levantar la evidencia.
Asimismo, indicó que tomó dos fotografías del botín y del lugar donde fue encontrado, y precisó que el elemento permaneció en el sitio alrededor de una hora y media antes de ser retirado por la especialista.
El relato de otro testigo
En la misma audiencia también declaró Víctor Fernández, cuñado de Mónica Millapi y participante del almuerzo familiar realizado el día en que desapareció Loan.
El testigo recordó que, según le contó su hijo, el niño estaba jugando junto a otros chicos en un tacuaral cuando expresó: "Me voy con mi papá", y luego se retiró del lugar.
Fernández explicó que esa información surgió del relato de su hijo, quien se encontraba junto a Loan en esos momentos previos a la desaparición.
Cómo seguirá el juicio
El fiscal federal Carlos Schaefer convocó para este miércoles a una nueva audiencia en la que declararán Jorge Daniel Moreira, Gabina Pelozo, Lisandro Alberto Saucedo y Roque Nicolás Báez.
La causa tiene como principales acusados a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; Laudelina Peña; Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; y Daniel "Fierrito" Ramírez, quienes enfrentan el juicio por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024.
Además, otras diez personas permanecen imputadas en una causa paralela por el presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos vinculados al expediente.