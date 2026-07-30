La Justicia Federal y los organismos especializados avanzan con la investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero Bell 412 que se estrelló este miércoles en la provincia de San Juan, un accidente que dejó siete víctimas fatales.
Qué provocó la caída del helicóptero en San Juan: las hipótesis que se investigan
La aeronave se estrelló durante un vuelo en las inmediaciones de Ischigualasto y el accidente dejó siete muertos. Las pericias intentan reconstruir los últimos minutos del recorrido para determinar cómo ocurrió el siniestro.
Hasta el momento no existe una hipótesis definitiva sobre las causas del siniestro. Sin embargo, los equipos técnicos ya comenzaron a reunir pruebas y analizar distintos factores que podrían haber incidido en el desenlace.
Las primeras hipótesis bajo análisis
Entre las primeras líneas de investigación aparece el estado del tiempo al momento del vuelo. Los peritos buscan establecer si las condiciones meteorológicas pudieron influir en la operación de la aeronave.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, en las inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto se registraban sectores con neblina y visibilidad reducida. Por ese motivo, los investigadores recopilan datos climáticos y reconstruyen el contexto en el que se desarrolló el recorrido del helicóptero.
Aunque esta posibilidad forma parte de la pesquisa, las autoridades aclararon que aún no puede atribuirse el accidente a un único factor.
Posible falla técnica
Además de las condiciones climáticas, los especialistas realizan pericias sobre el Bell 412 para determinar si presentó algún desperfecto mecánico o técnico antes del impacto.
Como parte de la investigación, se revisará el historial de mantenimiento de la aeronave, la documentación correspondiente y las comunicaciones mantenidas durante el vuelo. El objetivo es reconstruir los últimos minutos de la operación y establecer si existió alguna anomalía que pudiera explicar el siniestro.
La causa quedó en manos del fiscal federal Francisco Maldonado, quien trabaja de manera conjunta con la Policía de San Juan, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Gendarmería Nacional y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), organismos que participan de las tareas periciales.
El vuelo y las víctimas
El helicóptero había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para participar de una jornada de capacitación en San Juan. Una vez finalizada esa actividad, tenía previsto trasladarse hacia la provincia de La Rioja para sumarse a un operativo de combate de incendios forestales.
El último contacto con la aeronave quedó registrado a las 10:26. Tiempo después, otro helicóptero que sobrevolaba la zona encontró el sitio del impacto y dio aviso a las autoridades, lo que permitió activar el operativo de emergencia.
Como consecuencia del accidente fallecieron el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía provincial, Germán Videla; los jefes de Bomberos Rubén Castro y Jorge Carbajal; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.
Tras la tragedia, el gobernador Marcelo Orrego decretó tres días de duelo provincial. Mientras tanto, continúan las pericias para esclarecer las causas del accidente y determinar qué originó una de las tragedias aéreas más graves registradas en San Juan en los últimos años.