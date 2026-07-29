Una jornada trágica sacude al país tras confirmarse el fallecimiento de los siete tripulantes de un helicóptero que se precipitó este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan. Entre las víctimas fatales se encuentran jefes de la Policía sanjuanina, autoridades de Bomberos, Protección Civil, brigadistas y el piloto. La aeronave se dirigía hacia la provincia de La Rioja para combatir los incendios forestales en la zona cordillerana de Chilecito.
Se conoció el destino y misión del helicóptero que cayó en San Juan
La tragedia aérea enluta al país con la pérdida de los tripulantes, entre ellos, altos mandos de la Policía y personal de emergencias en misión oficial.
Misión oficial y pérdida de contacto
El helicóptero, un Bell 412EP contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), despegó por la mañana desde la capital sanjuanina tras cumplir con una jornada de capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Su destino final era la zona de Chilecito, La Rioja, donde un feroz incendio forestal afecta áreas cercanas a la cordillera de los Andes.
Sin embargo, a las 10:26 de este miércoles se registró la última comunicación con la aeronave mientras sobrevolaba la zona de Valle Fértil. Tras varios minutos sin respuesta ni reporte de radar, las autoridades activaron el protocolo de búsqueda y rescate en el área del Parque Provincial Ischigualasto.
El hallazgo en el Parque Ischigualasto
Horas más tarde, otra aeronave que participaba del operativo divisó los restos del helicóptero impactados a unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, en el sector norte de la reserva natural, aproximadamente a ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros en dirección a la Quebrada de la Chilca.
Las tareas de acceso al lugar presentaron severas complicaciones debido a la geografía árida y rocosa del terreno. Los equipos de rescate debieron avanzar hasta el límite del camino vehicular para continuar el trayecto en cuatriciclos y a pie. Ante la magnitud del operativo, la dirección del parque decidió cerrar sus instalaciones y suspender todas las actividades turísticas.
Pasadas las 16:00, las autoridades del Ministerio de Seguridad confirmaron el trágico desenlace: no hubo sobrevivientes entre los siete ocupantes del vuelo.
La nómina de las víctimas
La tragedia se cobra la vida de importantes autoridades de la provincia de San Juan y personal de emergencia nacional:
Comisario general Rubén Castro: Jefe de Bomberos de San Juan.
Comisario inspector Jorge Carbajal: Segundo jefe de Bomberos de San Juan.
Carlos Heredia: Director de Protección Civil provincial.
Comisario general Germán Videla: Subjefe de la Policía de San Juan.
Matías Valenzuela: Piloto de la aeronave.
Andrés Aimeta: Brigadista de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
Rodrigo Aimeta: Brigadista de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
Las características de la aeronave
El helicóptero involucrado es un Bell 412EP (matrícula LV-KGR), operado por la firma Jasfly S.A. Se trata de una aeronave biturbina equipada con motores Pratt & Whitney, diseñada para operaciones complejas como evacuaciones sanitarias, rescate y combate de incendios forestales, con capacidad para hasta 14 pasajeros.
El siniestro se constituye como una de las mayores tragedias aéreas e institucionales registradas en la región en los últimos años. Las autoridades aéreas y judiciales iniciaron los peritajes correspondientes en el lugar del impacto para determinar las causas técnicas o meteorológicas que derivaron en la caída del helicóptero.