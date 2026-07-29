Un helicóptero que participaba este miércoles de un curso de capacitación en combate de incendios forestales se precipitó en una zona de difícil acceso, en el límite entre las provincias de San Juan y La Rioja, lo que dio inicio a un importante operativo de búsqueda y rescate.
Cayó un helicóptero en San Juan: buscan a los siete tripulantes
Se desconoce cuál es el estado de salud de los ocupantes, ya que la aeronave precipitó en una zona rural y de difícil acceso. Tres pertenecen a la Plana Mayor de la Policía de San Juan y uno al ministerio de Seguridad.
En la aeronave viajaban siete personas, entre ellas altos funcionarios de la Policía, Bomberos y Protección Civil de San Juan.
Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente el estado de salud de los ocupantes. La prioridad de los equipos de emergencia es acceder al lugar del siniestro, ubicado en un sector montañoso cercano al Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento Valle Fértil.
Cómo fue el accidente del helicóptero en San Juan
De acuerdo con la información oficial, el Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibió alrededor de las 10.30 la activación del ELT (Emergency Locator Transmitter) correspondiente a la aeronave identificada con la matrícula LV-KGR.
La última posición registrada ubicó al helicóptero en el límite entre San Juan y La Rioja. A partir de esa alerta se desplegaron equipos del Subcentro de Mendoza, personal de Protección Civil y distintas fuerzas provinciales, que lograron localizar la aeronave cerca de las 13.
Sin embargo, las tareas de rescate continúan debido a que el lugar presenta grandes dificultades de acceso, lo que obliga a parte del personal a recorrer varios kilómetros a pie para llegar hasta la zona del impacto.
Quiénes viajaban en el helicóptero
Fuentes oficiales confirmaron que entre los ocupantes se encuentran cuatro funcionarios sanjuaninos:
- Marcelo Videla, subjefe de la Policía de San Juan.
- Rubén Castro, jefe de Bomberos.
- Carlos Heredia, director de Protección Civil.
- Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos.
Los otros tres ocupantes no pertenecen a la provincia de San Juan y también participaban de la capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.
Comité de crisis en San Juan
Tras conocerse el accidente, el Gobierno provincial activó un Comité de Crisis para seguir la evolución del operativo. La reunión es encabezada por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, mientras que el vicegobernador Fabián Martín quedó a cargo del Poder Ejecutivo debido a que el gobernador Marcelo Orrego se encuentra de viaje en Estados Unidos.
Las autoridades solicitaron a la población informarse únicamente a través de los canales oficiales, ya que el estado de los ocupantes aún no fue confirmado de manera oficial.
Suspendieron las actividades en Ischigualasto
Como consecuencia del operativo, el Parque Provincial Ischigualasto suspendió todas las actividades previstas para la jornada. En el acceso al predio se colocó un aviso informando que la medida responde a razones de fuerza mayor mientras continúan las tareas de rescate.
La incertidumbre permanece en la zona, donde trabajan efectivos policiales, brigadistas, rescatistas y personal especializado con el objetivo de llegar hasta la aeronave y asistir a sus ocupantes.
Comunicado nacional
Por su parte, el ministerio de Seguridad de la Nación emitió un comunicado para informar las actuaciones de la cartera.
“Durante la mañana de hoy, un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) sufrió un siniestro en la zona del Parque Ihigualasto, en la provincia de San Juan”, dice el documento.
Según la nota, “La aeronave, que estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan, tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal”.
“El último contacto con el helicóptero se registró a las 10:26 horas. Posteriormente, otra aeronave que se encontraba en la zona localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades”, agrega.
El texto también informa que los “equipos de emergencia y personal de los organismos competentes se encuentran desplegados en el lugar, donde se llevan adelante las tareas de acceso, asistencia y relevamiento, en coordinación con las autoridades provinciales”.
Finalmente, aclara que “las causas del siniestro son materia de investigación. La Agencia Federal de Emergencias permanece en contacto con las autoridades intervinientes y brindará información oficial a medida que se cuente con datos debidamente corroborados”.