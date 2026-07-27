A casi dos meses del accidente aéreo que conmocionó a las redes sociales, trascendió un dato hasta ahora desconocido sobre las actividades que tenían previstas Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree y el cineasta Lucas Vignale antes de abordar el helicóptero que terminó chocando contra otra aeronave en Río de Janeiro.
Salió a la luz el plan que tenían Gaspi y Oliver Tree antes del accidente aéreo
La madre del artista estadounidense contó cómo fueron las últimas horas antes del hecho y reveló detalles de la actividad que habían preparado junto a sus amigos.
La información fue revelada por Christine Begin Nickell, madre de Oliver Tree, durante el homenaje que familiares y amigos realizaron en la ciudad estadounidense de Santa Cruz, California, para recordar al artista fallecido.
La última conversación
Christine Begin Nickell recordó la última charla que mantuvo con su hijo pocas horas antes del accidente y aseguró que lo notó "feliz y entusiasmado con la vida".
Según relató, le había enviado un mensaje para preguntarle cómo avanzaba con su promesa de dejar de fumar durante la gira.
"Le mandé un mensaje a Oliver el día antes de su fallecimiento y le pregunté cómo le estaba yendo con lo de dejar de fumar, ya que me había prometido que lo dejaría una vez que estuviera de gira. Me llamó por FaceTime inmediatamente y echó una bocanada enorme de humo de cigarrillo", recordó entre sonrisas.
El proyecto
Durante ese mismo llamado, Oliver Tree le contó cuáles eran los planes que tenía para el día siguiente junto al influencer argentino Gaspi y al cineasta Lucas Vignale.
"Nos dijo que al día siguiente iba a dar un paseo en helicóptero hasta una casa en la cima de una montaña para hacer música y videos de TikTok con sus amigos", reveló Christine Begin Nickell con visible emoción.
Además, describió a su hijo como una persona apasionada por vivir experiencias intensas. "Le encantaba vivir días épicos" y "cada uno era más memorable que el anterior", expresó.
El emotivo homenaje realizado en California
La revelación se conoció durante una ceremonia organizada por familiares y amigos de Oliver Tree en un anfiteatro de Santa Cruz, ciudad donde nació el músico.
Como parte del homenaje, colocaron tres maniquíes vestidos con prendas similares a las que caracterizaban al artista, incluidos cortavientos llamativos, sombreros de cowboy, lentes de sol y peinados inspirados en su imagen pública. Los muñecos fueron ubicados dentro de ataúdes como parte de una puesta en escena que llamó la atención de los asistentes.
La tragedia
El accidente ocurrió el domingo 14 de junio, cerca de las 9 de la mañana, cuando dos helicópteros colisionaron y cayeron sobre un estacionamiento en Río de Janeiro.
Como consecuencia del impacto murieron el youtuber argentino Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree, el director de cine Lucas Vignale, el músico Lucas Brito Chaves Frota y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, quien conducía la segunda aeronave.