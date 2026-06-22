A una semana de su muerte en Brasil

Repatriaron los restos de Gaspi y del cineasta Lucas Vignale

Durante el operativo internacional también se completó el traslado del músico estadounidense Oliver Tree hacia California, donde sus allegados confirmaron que cumplirán con su última voluntad testamentaria. Miles de seguidores del youtuber argentino se congregaron en las calles de Buenos Aires para rendir tributo al creador de contenido junto a su familia.