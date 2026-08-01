Opinión

Cuando la vejez queda fuera de la mirada

El caso del geriátrico clandestino descubierto esta semana en Santa Fe, tras un incendio que expuso condiciones de abandono y presuntos maltratos a adultos mayores, interpela mucho más que a la Justicia. Obliga a reflexionar sobre una sociedad que envejece, pero que todavía no logra garantizar a sus mayores el cuidado, la dignidad y el respeto que merecen.