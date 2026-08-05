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Alerta por lluvias en seis provincias: dónde se esperan tormentas y fuertes ráfagas

El pronóstico anticipa abundantes precipitaciones, nevadas, viento Zonda y acumulados que podrían superar los 60 milímetros en algunas zonas.

Lluvias intensas ponen bajo alerta a seis provincias este miércoles.Lluvias intensas ponen bajo alerta a seis provincias este miércoles.
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Seis provincias permanecen este miércoles bajo alerta por distintos fenómenos meteorológicos, con las lluvias y tormentas como principales protagonistas de la jornada. Las advertencias alcanzan a sectores de Misiones, Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Rioja, donde también se prevén nevadas, fuertes vientos y viento Zonda.

Misiones es la provincia más comprometida por las lluvias y tormentas previstas para este miércoles. Se esperan fenómenos de variada intensidad, algunos fuertes o incluso localmente severos.

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Las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de hasta 90 km/h, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundantes precipitaciones en cortos períodos.

Además, se pronostican acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.

Las zonas afectadas por tormentas para este miércoles.Las zonas afectadas por tormentas para este miércoles.

Persisten las lluvias

En sectores de Neuquén y Río Negro continúa vigente una alerta por lluvias persistentes de intensidad variable.

El pronóstico prevé acumulados de entre 10 y 20 milímetros, con la posibilidad de registros superiores en algunos sectores. En las zonas de mayor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve.

Las zonas afectadas por tormentas para este miércoles.Las zonas afectadas por tormentas para este miércoles.

Alertas por nieve y viento

Además de las lluvias, Mendoza y Neuquén permanecen bajo alerta naranja por nevadas persistentes, mientras que otros sectores cordilleranos mantienen una alerta amarilla por este fenómeno.

En tanto, la cordillera de San Juan, Mendoza y Neuquén será afectada por vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Por otra parte, el sur de La Rioja y de San Juan continúa bajo alerta por viento Zonda, un fenómeno que puede reducir la visibilidad, provocar un aumento repentino de la temperatura y generar condiciones de muy baja humedad relativa.

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