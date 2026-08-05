Seis provincias permanecen este miércoles bajo alerta por distintos fenómenos meteorológicos, con las lluvias y tormentas como principales protagonistas de la jornada. Las advertencias alcanzan a sectores de Misiones, Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Rioja, donde también se prevén nevadas, fuertes vientos y viento Zonda.
Alerta por lluvias en seis provincias: dónde se esperan tormentas y fuertes ráfagas
El pronóstico anticipa abundantes precipitaciones, nevadas, viento Zonda y acumulados que podrían superar los 60 milímetros en algunas zonas.
Misiones es la provincia más comprometida por las lluvias y tormentas previstas para este miércoles. Se esperan fenómenos de variada intensidad, algunos fuertes o incluso localmente severos.
Las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de hasta 90 km/h, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundantes precipitaciones en cortos períodos.
Además, se pronostican acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.
Persisten las lluvias
En sectores de Neuquén y Río Negro continúa vigente una alerta por lluvias persistentes de intensidad variable.
El pronóstico prevé acumulados de entre 10 y 20 milímetros, con la posibilidad de registros superiores en algunos sectores. En las zonas de mayor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve.
Alertas por nieve y viento
Además de las lluvias, Mendoza y Neuquén permanecen bajo alerta naranja por nevadas persistentes, mientras que otros sectores cordilleranos mantienen una alerta amarilla por este fenómeno.
En tanto, la cordillera de San Juan, Mendoza y Neuquén será afectada por vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.
Por otra parte, el sur de La Rioja y de San Juan continúa bajo alerta por viento Zonda, un fenómeno que puede reducir la visibilidad, provocar un aumento repentino de la temperatura y generar condiciones de muy baja humedad relativa.